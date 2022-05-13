護理師節剛過完，心情十分沉重，Covid-19疫情大爆發，去年塞爆篩檢站、今年塞爆急診，禁止出國、限制休假、防疫津貼拖欠的多重打擊，這兩年護理師確實特別辛苦。

近日，國際知名期刊《Nature》重磅刊登氣候變遷研究報告，隨著地球暖化，未來哺乳類動物被迫往涼爽的地方遷移，更增加跨物種接觸，到2070年，「氣候變遷很可能成為跨物種病毒傳播的主要人為因素。」

我的工作生涯前30年是護理師，後來意外進入政治圈，先在台北市政府，後來成為立法委員。但我最關心的始終只有一件事：健康。

這次《溫室氣體減量及管理法》大幅修改，改名為《氣候變遷因應法》，過去強調的減碳（氣候疫苗）之外，還要納入調適（氣候口服藥），更要科學基礎（氣候快篩），才能加以診斷。

1.氣候疫苗：「減碳」，減少氣候危機發生

2.氣候口服藥：「調適」，避免氣候災難惡化

3.氣候快篩：「科學基礎」，診斷氣候風險

當上立委後，2020年、2021年我都參與青年氣候大遊行，感受青年世代對地球暖化的焦慮。但我認為不只有青年要遊行。這一代不關心，下一代怎麼辦？氣候變遷是跨世代議題，地球只有一個，我們必須共同面對。

2020年我在遊行會場寫下「現在就要能源稅！」，2021年我則是寫「氣候立法、節約能源」。能源稅/碳稅入法，稅收中立的白話文就是高污染財團替民眾繳稅，還能均分全民或挹注勞健保的社會安全支出，避免能源貧窮弱勢。

聯合國永續發展目標（SDGs）強調世代正義。我們這一代享受更多經濟成長果實，更應該付出相對責任。永續台灣，絕對不能讓青年獨行，世代共行，才能增強永續台灣的免疫力。

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