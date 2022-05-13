去年5月14日，台灣本土疫情大爆發，單日確診數一下跳到3位數。當時中央疫情指揮中心毫無準備，篩檢、疫苗、醫療量能都沒有，總計死亡800多人。時隔1年的今天，你以為政府該學到教訓了，結果竟還是要什麼沒什麼，而疫情海嘯已開始席捲台灣。連續兩天單日確診超過6萬例，13日死亡41人，創下新高紀錄。傲慢顢頇、因應無能的蔡政府應該向全體國人謝罪。不只衛福部長陳時中要下台，準備不足便宣布「3+4」居隔政策，行政院長蘇貞昌也應該滾蛋了！

從黑箱到黑數 政府太黑心

去年因為陳時中逕自放寬機組員的居隔為「3+11」，疫情在母親節後一發不可收拾。當時指揮中心堅持打壓篩檢，要符合嚴苛條件才可做PCR檢測，自費價格高達7000元，國外入境一律不普篩。快篩試劑根本不准上市，民眾想篩也沒有管道。而且政府疫苗採購太少，一方面為了政治因素卡著BNT疫苗，一方面黑箱作業為高端強力護航。當疫情爆發時，我們根本沒有足夠的篩檢能量，以致於確診數還要校正回歸。救護車滿街繞無法送病患進醫院，很多人在家中猝死幾天後才確診。當全球普遍施打疫苗時，我們需要靠著國外和鴻海等民間單位捐贈的疫苗，才能讓民眾有保命的機會。

去年台灣疫情爆發已經晚國外1年了，那次沒學到人家的經驗，如今又過了1年，你覺得再笨的學生，在一旁觀摩了2年，就算抄人家的考卷也該抄及格了，結果我們的防疫還是死當。大家明明知道Omicron的傳播力超強，但當它入侵台灣時，指揮中心之束手無策，讓你懷疑這2年官員都在自我吹捧中沉睡嗎？所謂的「超前部署」、「世界怎麼趕得上台灣」、「台灣防疫世界第一」，被火箭式躍升的確診數狠狠打臉。我們的政府是嘴皮發達大腦萎縮，以致擅長吹牛而沒有學習能力嗎？如果陳時中這次去世界衛生大會，還真想不出他有什麼可以和各國分享的成功經驗。

現在指揮中心記者會報的確診數，至少要乘個2、3倍才比較接近事實。因為指揮中心要求有症狀才快篩，快篩陽才去做PCR，這就排除了一大批無症狀、買不到快篩，或乾脆潛水起來以免影響生活與生計的感染者。而指揮中心之所以如此要求，很簡單，就是在經過2年後，篩檢能量還是沒準備好。此外，因為感染者多，1922和衛生局電話都被打爆，根本沒有人手進行疫調，索性大幅減少匡列對象，由確診者自己來通報，但確診者本來就有大量黑數，這樣的通報和確診學生座位只匡列九宮格一樣，有什麼意義？

誤黃金用藥期 輕症變重症

蔡政府一再強調「新台灣模式」，要大家自主應變，正常生活。事實是「新台灣模式」已經崩潰，自主應變意思是自求多福，正常生活就等於正常感染。國外能開放，是因為疫苗覆蓋率達到9成，台灣的第2劑8成、第3劑6成能跟人家比嗎？何況兒童疫苗拖到現在才進口施打，還要幾個月才有完整保護力。指揮中心一直說抗病毒藥物一定夠，但事實上很多人找不到肯開藥的醫生，App視訊看診量能嚴重不足，台大教授陳秀熙估計從4月1日至5月9日，有38人因未適當分流，錯失了5天黃金用藥治療期，以致從輕症轉重症。

天災難免，人禍卻不可原諒。2020年民眾排隊買口罩，2021年民眾排隊打疫苗，2022年民眾排隊買快篩劑，在急診室外排隊等PCR檢測，打著永遠接不上的防疫專線。快篩、抗病毒藥物、視訊診療、居隔單、防疫包，經常到解除隔離了也沒收到，有些不幸的患者甚至在等不到任何救助下往生了。

政府編了8400億特別預算，5倍券花了1300億，疫苗花了340億，快篩試劑呢？3月31日前支付快篩試劑款項才5264萬！台灣有2300萬人口，算算每人只分到2元的快篩經費，這到底是要怎麼用？何況很多人還不只需要篩一次。新加坡、丹麥等國在街頭免費發放快篩劑或寄送到家，台灣和人家怎麼比？更別提高登和福又達諸多綠營利益輸送的貓膩了。

去年有網友大言不慚說：「世界看好了，台灣人只示範一次，在2周內解除第3級警戒。」現在台灣向世界示範的是，如何從自我吹捧的防疫神壇稀里嘩啦滾下來。而且令人擔心的是，台灣不會只示範一次。