蔡總統本周在中常會及臉書針對疫情表示，「台灣防疫成績相當好」。罕見說重話的新北市長侯友宜忍不住反駁說，他「每天都在第一線傾聽人民聲音，了解人民的痛苦，絕對不是總統說的那一回事」；台北市長柯文哲也不以為然地表示，台灣防疫成功是國民和第一線醫護共同努力的，「絕對不是偉大黨中央的領導」。執政黨和地方首長、民眾的觀感落差如此大，只能說民進黨高官真不知民間疾苦，至今仍活在自我感覺良好的氛圍中。

蔡總統周三在民進黨中常會的談話，原是為防疫團隊打氣。的確，兩年多來台灣經歷一場漫長、充滿無數挑戰和壓力的防疫戰役，最關鍵的是公衛及醫護人員的無私付出，國民應給予最大支持。但問題在於，是誰讓醫護及公衛體系付出如此大的代價？

若政策完善，台灣何以出現單日確診數「全球第一」如此駭人的世界紀錄？有了這紀錄，蔡總統還能自稱「防疫團隊成績相當好」，這是把全國民眾當白痴？還是無視各種防疫亂象，至今仍活在自我感覺良好的假象中？令人嘖嘖稱奇。

自新冠疫情衝擊全球以來，台灣「上半場」防疫因創下確診、死亡率「雙低」現象，被國際譽為防疫模範生，但這絕非「黨中央」的功勞，而應歸功於有高度防疫意識的民眾及醫護堅守崗位；如今全球確診數往下降，台灣卻一枝獨秀直直升，政府還能臉不紅氣不喘說自己防疫成績好，也真是再次讓全世界大開眼界了。

其實民眾最在意的，不是什麼清零或共存，而是政府能提供民眾完備的防疫保障，不用總是要辛苦排隊買口罩、打疫苗或買快篩劑。這才是人民的心聲和痛苦，國家領導人捨此不就，反倒說些讓人無感的談話，對國家、對人民一點好處都沒有。