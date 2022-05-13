距離11月26日的九合一大選正好剩下半年的時間，各政黨的縣市首長與議員的初選、提名作業也正進入揭曉階段，取得門票的參選人們開始衝刺了。

如果回顧上一屆總統大選，國民黨也是在經歷一連串的電視辯論與民調統計後，中常會在2019年7月17日才提名韓國瑜參選總統，給了他176天來拜票。

6個月的時間，掃街當然是第一優先！又有哪些參選人與幕僚會認真提出政策牛肉，以及真正具有可行性的施政方向與擘畫呢？答案不言可喻。因為多數選民們也不看政見，選舉公報只是用來包便當。大家都是「憑感覺」投票，喜歡與不喜歡，好感或恨意，就這樣決定了誰坐上大位。

難怪臉書與IG成了空軍主戰場，深究「劍橋分析」的操弄內幕，Meta公司可以輕而易舉地用AI算法，控制每一個國家的選舉結果。當然，珊卓布拉克主演的《危機女王》等好萊塢電影也曾把傳統媒體與基層選民視為標的，都是政治公關幕僚們手中的玩物。

你我選民們也甘願成為玩物嗎？答案顯然是悲觀的，我們都只是憑主觀印象，走到各黨的水果攤上，用fu挑選了比較不爛的那一顆蘋果。

時間再往回推，我們可以回顧蔡英文總統在2016年的競選政見。舉凡教育、青年、勞工、住宅、發電、認同、溝通、兩岸、外交、轉型正義等十大領域，以及後來的五加二產業政策，姑且不論這6年來的實行成果，當年至少是有誠意的論述，也超前部署在選前推出白皮書與說明會。比起國民黨「換柱」事件的陣痛影響，小英陣營當年顯得從容許多，最終也獲得689萬票與56.12%的得票率。

選前6個月的拜票時間，就跟發唱片要宣傳期一樣，藍綠白黃各陣營都很熟練了。只不過，一些剛剛遷好戶籍的空降新兵，或者是在初選中被趕鴨子上架的王牌大將，真的都準備好了嗎？幕僚們都準備了能夠說服選民的政策論述了嗎？因為就算是「空心菜」，至少在電視辯論會時，要能夠洋洋灑灑說得出口，而不是用蜂蜜檸檬或清唱《愛江山更愛美人》一曲就略過。

在管理學上，「策略」的定義很簡單，就是要做什麼，跟不做什麼。因為參選人跟企業一樣，時間與資源都是有限的，做哪些事能夠轉化出高得票率，而不做哪些事，因為選民們也不在乎，參選人跟幕僚們心知肚明。

從新聞台到爆料公社，台灣的民粹文化，當然也已經難以牢不可破。超過400萬張的防疫保單熱賣，更是讓大家驚訝，這麼多家的產險公司都很理解台灣的消費者心態。

在台灣，消費者就是選民，選民就是消費者。只不過，免費與不要錢的最貴，有聲量更不代表會做事，當我們理盲又濫情地做出投票選擇時，愛錯了人又選錯了人，國家機器就是空轉而已了。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）