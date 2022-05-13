台灣疫情大爆發，單單5月12日，就新增65385例本土病例，有17人不幸往生，雙創單日新高。這雖然是疫情，但更嚴重的是，這根本就是嚴重的國安危機，政府不應沒有人為此負責下台，必須認錯、負責、究辦，給百姓一個具體清楚交代。

首先是認錯：疫情爆發兩年多來，台灣曾是疫情管控防治模範生，但去年5月疫情突變以來，其實早就埋下此次疫情大爆發的危機了。但這個偽善的政府，用話術，甚至詐術，裝模作樣，粉飾太平，讓民眾以為台灣疫情應該管控得宜，不會有大的危險了，舉國輕鬆自如，一副沒在怕，也不用怕的樣子。

殊不知，進入4月中之後，疫情大逆轉，確診人數逐次攀高，至近日已攀高至6萬多人，17人殞命，聞之何其慘烈與悲悽，惟政府卻想輕輕帶過。沒有認錯的聲音，何來道歉的事實，這是一個負責任的政府應該有的態度嗎？民眾看在眼裡，自有打算，今年11月底縣市長選舉就會見真章。

其次是負責：疫情嚴峻至此，蔡總統在1月28日及5月12日，分別就疫情召開兩次國安高層會議，邀集政府相關官員與會，共商防疫大計。會議雖已召開，效率如何？其實冷暖自知。

但平心而論，防疫原本就非一般問題的層次而已，早應納為持續性國安層次問題妥為因應，而不是僅在危急之時才開會處置，顯然低估疫情發展千變萬化。萬芳醫院潘建志醫師在臉書公布，官方在4月21日、30日、5月5日三次低估疫情規模，導致當前疫情大爆發，一日數萬確診規模，死亡人數驟增。

政府視疫情為一般情勢，未列為持續性嚴重的國安危機，致在防治與判斷及危機處理上，都陷入紛亂、不及、不致之失誤與失策之事。這是何等嚴肅與嚴重的決策錯誤與對策失誤之過，誰應出來向百姓認錯負責，已再清楚不過了。

第三是究辦：認錯負責之後，一般都會要求道歉，但這已不是道歉就能過得去的事，必須由檢調進行查處究辦，以正視聽。

當前疫情，不只是疫情而已，根本就是嚴重的國安危機。誰該認錯、負責、道歉，民眾心中自有一把尺。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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