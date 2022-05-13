4月22日，陳時中說沒有收到唾液快篩試劑的申請。4月27日，衛福部次長在立法院詢答的時候，也說一樣的話。4月29日，福又達代理的唾液快篩被核准。

5月3日，立委林奕華揭露，從去年6月到12月，申請唾液快篩進口的廠商多達40家，全部都被衛福部以「資料不齊全」為由駁回。5月11日，面對圖利與說謊的質疑，陳時中說「當天媒體是問我有沒有德國進口口水試劑，我說沒看到德國口水進來」、「都照程序進行」、「價格不合理就不要買」。

也就是說，去年有40家廠商想進口唾液快篩，在近一年的時間內，竟然沒有一家能達到陳時中「資料齊全」的要求，而福又達從申請到通過，僅花了半個月的時間，放眼國外，快篩並不是稀缺物資，民眾可以用便宜的價格輕易取得，甚至有些國家政府還會免費提供。

我不相信除了福又達，其它的廠商無能到一年時間都交不出文件，在我看來，陳時中分明就是用「程序」擋下其它供應商，只開綠燈給高端關係企業。

以國家力量封鎖巿場，造成物資短缺，排除競爭者，自訂價格，趁疫情爆發，貨物銷量就有保證，利潤完全可以事先算出來，風險近乎於零，事實上，這是一個由國家力量保證特定廠商獲利的局。

至於獲利金額，衛福部採購3000萬劑，每劑成本估計60元，售價175元，那就是近34億元的利潤。過去，陳時中不顧高端二期試驗未完成，連有效沒效都不知道，就徑自購買500萬劑，每劑880左右，採購金額近44億元，假設利潤50%，獲利就是22億元，也就是說，快篩賺得會比疫苗更多。

所以誰說台灣無價？對陳時中而言，把台灣賣出去，只需要不到50億元就夠了，他甚至還會找錢給你。

另外，去年阻擋快篩還有另一個好處，就是降低確診數，這是為了黨的政治利益，也是為自己未來的選舉鋪路，到現在他也沒有多大改變（不要忘了楊志良的1000萬劑仍然石沉大海），天下大亂也不改其志，他是有恃無恐，畢竟，阻擋疫苗都還能有8成的支持度，擋快篩又算得了什麼？

至於陳時中澄清4月22日當時是指德國而非其它快篩，這是近乎小孩子的辯解話術，還有「價格不合理就不要買」，也是幹話一句，我們根本沒得選，不買怎麼做快篩？

如此行徑，卻居衛福部長高位達3年之久，支持者還能認分過生活，無論經濟人命傷亡幾何，都一聲不吭，甚至打從心理擁戴他，我們實在無言以對。

我們就等著看，這樣的民主奇蹟還會持續多久，一個人可以把民眾糟蹋到什麼程度。

（作者為臉書「工程師看政治」粉絲頁版主）