（示意圖／達志影像）

美國國務院網站上周更新對台關係的描述，大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日表示，這改變不了台灣是中國一部分的事實。

其實，外部勢力介入長期是破壞兩岸關係和台海和平穩定的最重要變量。美國是當前扭曲台灣問題性質、製造台海風險和串聯「以台制華」同盟體系的「總導演」。兩岸關係終究是兩岸家務事，歷史證明，美國四處插手留下的只是爛攤子，而不是和平榮景。

台灣問題始作俑者和「台獨」靠山

台灣的命運與中華民族興衰息息相關。19世紀，清政府衰敗，中華民族面臨西方列強窺伺和侵略。在日本借《馬關條約》竊台之前，美國對台的覬覦經營，比福澤諭吉「床邊鼾聲」之喻還早半個世紀。

19世紀中葉，佩里在「日本開國」途中泊台勘察，認為台灣有如「制御墨西哥灣的古巴」，可做美遠東貿易中繼站並主張佔領。美軍隨後發起「福爾摩沙遠征」襲台但被島內少數民族擊退。美借此對華發難，美駐廈門領事李仙得提「美在台建炮台駐守」被拒後，改投日外務省任顧問，借「八瑤灣事件」謬稱「台灣蕃地不屬中國」鼓動日本侵台。甲午戰爭後，前國務卿福斯特任李鴻章法律顧問協助執行割台事宜。日據時期，美則在台布設間諜收編台青精英。

二戰後，美因自身利益一手炮製「台灣地位未定論」，阻撓中國統一。美《國務院公報》卷22（1950年1-3月）明載，杜魯門與國務卿艾奇遜均稱「台灣已歸還中國」，且「過去4年美國及盟邦都無異議」。艾奇遜也承認，美方已接受對華政策失敗並欲棄台，但後因朝鮮戰爭、美蘇冷戰以及遏制中國需要，美國開始為介入台海尋找借口。美參謀長聯席會議評估報告（NSC37）稱「不讓台灣落入中共手中對美最有利」，但要掩蓋「分離台灣意圖」。美迅速拋出「台灣地位未定論」，撕毀「不干涉中國內政」國際協議，第七艦隊、第十三航空隊進入台海。為合法化武裝入侵，由福斯特之孫杜勒斯主導，美與日非法媾和炮製「舊金山和約」，與台簽訂「共同防禦條約」並提供巨額援助。美政府持續干預中國內政的錯誤政策，造成台海長期緊張對峙局勢，台灣問題自此成為中美重大爭端。

此外，美國19世紀就籌謀利用「台灣自治運動」分裂中國，二戰後長期容留培植「台獨」勢力並取代日本成為「海外台獨運動」串聯大本營，李登輝、蔡同榮、張燦鍙等均曾在美受訓、活動，成立了「台灣獨立聯盟」「台灣人公共事務會」等組織。在其公關下，美開始通過涉台立法借對台軍售、移民配額等影響島內政治，1987年「台灣民主決議案」強力施壓台灣當局「民主化」政治改革，島內選舉和黨爭遂成為建構「台灣想像的共同體」和美國培育「台獨」民粹的重要工具。蔣經國去世後，美扶持李登輝上台推行分裂路線，李扁接續執政，「文化台獨」「兩國論」及其諸多變種持續毒害島內社會、禍亂兩岸關係。近年來，蔡英文當局密切配合美方編織「台灣民主故事」，用「普世價值」包裹的意識形態和制度對抗，作為「文化台獨」的新路徑，以及台灣政治認同「脫中入西」的敲門磚，成為兩岸和平發展與民心契合的肘腋之患、附骨之疽。

「以台制華」釀台海新危機

始作俑者，其必有後。中美建交以來，美國政府雖不再公開主張「台灣地位未定論」，但在台灣問題上操弄「戰略模糊」「兩面手法」的花樣卻不斷翻新。隨著中國和平發展和美戰略東移，美不斷升級「以台制華」，企圖挑戰台灣問題是中國內政的性質，戰略運用台灣全面參與對華遏制圍堵，將其打造為阻滯中國統一和復興進程的風險策源地。

為此，川普和拜登政府默契推動「一中政策空心化」和「台灣問題國際化」，兩大進程互為表里。本質上，美國並不自信能獨力在台海壓制中國大陸，需要拉攏區域內外盟友夥伴入局，故須設法掏空「一中政策」、扭曲台灣問題性質、攪亂台海局勢，為其他國家樹立「範式」、開闢路徑。戰略上，是連橫印太、聚焦台海的「五四三二」安全合作圈層體系；政治上，是愈加張狂的美台軍售、涉台法案和政要竄台，以及「一中政策」表述和實踐的搖擺倒退。

同時，製造所謂台灣問題的「範式轉移」以支撐政策做法。由史觀今，美國始終面臨介入台海合法性缺失的尷尬，必須通過挑動矛盾、炮製概念來解套：一是攻擊「台灣問題是中國內政，台灣主權歸屬中國」的既有規範，歪曲大陸對台方針政策和反「獨」促統鬥爭。二是憑空勾勒「對華政策與涉台政策」「台灣問題與台海安全問題」兩對「平行線」，強行將「台海和島鏈安全」「供應鏈安全」「價值觀安全」雜糅進台灣問題，炒作台灣新的身份和價值，扭曲台灣問題本質屬性。三是利用中美戰略競爭、全球疫情和俄烏局勢刺激各方復合安全焦慮，持續渲染台海衝突、塑造對抗態勢、調動戰爭預期、搶佔認知和價值高地，為拉攏盟友夥伴選邊站隊、介入台海製造誘因、降低門檻。

近期，美英澳展開核潛艇和高超音速導彈合作，英國呼籲「北約保護台灣」，法國放話「做好台海維穩準備」，日美同盟面向台海實戰深化合作之餘，日本還與英、澳、法、菲等國洽商《互惠准入協定》拓展雙邊安全「準同盟」。同時，施壓台灣強化「以武拒統」意願能力，脅迫台灣全民備戰做「豪豬」「毒蛙」為美犧牲，對台軍售借口「比照北約盟友」「不對稱戰力」更凸顯進攻性、精準性，有意將台打造為美在第一島鏈的戰略倉儲和前進堡壘。拜登料將於5月「四方安全對話」峰會亮出新的對中戰略框架。在俄烏戰事遷延之際，美國卻在導引國際戰略風險向台海匯聚，「新冷戰」黑幕似正在台海落下。美國是否蓄意要挑動兩岸中國人同室操戈，為一己之私不惜讓台灣陷入萬劫不復，在台海製造「自我實現的預言」，兩岸殊應密切觀察，台灣社會尤須清醒面對。（作者為中國社會科學院台灣研究所副研究員）

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