隨著人口的老化、少子化，未來將對台灣的消費能力、產業發展、醫療支出，與財政收支帶來重大的衝擊。因此，各部會積極地鼓勵提高生育率以及規劃社會福利支出、長期照護制度。

但是台灣目前年輕人崇尚自由，加上房地產成本高漲、租金攀升、薪資停滯、托嬰制度又不甚妥善的情況下，欲大幅提高生育率並不容易。而長期照護制度的規劃只是消極的因應，讓老人有更妥善的照應，但並不能積極主動解決人口老化、少子化的問題。

因此，我們認為解決人口老化、少子化的問題，應從「主動積極」與「操之在我」層面著手，包括：調整台灣的產業結構，以及提高婦女、中高齡人口勞動參與率才是比較務實的做法。

在產業結構的調整上，高科技產業對台灣就業、國際競爭力的效益不言可喻，但高科技蓬勃發展的同時，也會對台灣的土地、人力、人才、水電等資源產生不小的磁吸效果，因此，應否無限制的擴張，值得審慎評估。

在政策上，應透過科技帶動台灣傳統產業的競爭力來調整目前台灣產業M型化的問題，例如半導體晶片可以裝置於無人機進行施肥，有助於提高農業的競爭力；大數據可以提升台灣服務業的精準行銷；以及自動化、智慧化有助於台灣傳統產業的智慧製造，得以大幅提升傳統產業的生產力。

在服務業方面，服務業的鬆綁、產業化、科技化，可以減少中低階人力的需求。目前國內的服務業規範和管制太多，再加上市場太小，沒有國際競爭力。如果能夠適度的引導邁向產業化，對服務業的主管部會設定產業化的指標，一定可以協助服務業的成長。

例如要求金管會的KPI包括：直接投資的比重提高、新的金融商品每年的成長比率、證交所與櫃買中心引進多少上市／櫃、興櫃公司家數。要求衛福部的KPI包括：醫院降低全民健保的依賴程度。要求觀光局的KPI可以納入：推動國際醫療觀光的進展、國外觀光客人數增加情形、國民旅遊產值的增加情形等。如此一來，在產業化、和法規鬆綁的同時，配合科技化的努力，改進商業模式，將龐大的超額儲蓄、海外投資保險資金導入國內，透過資金的增加，精進商業模式，提升產業的競爭力、創造更多高薪的就業機會。

當然，不少人認為台灣服務業內需市場小、缺乏國際競爭力，但是台灣有10兆的超額儲蓄、30兆的保險資金，這些錢投入房、股市造成泡沫，或者流入香港、新加坡，支援其他國家的建設，反而楚資晉用。以長期照護為例，如果鬆綁法規助其產業化，可以把過剩資金導入照護產業，提升商業模式，未來創造的就業機會就不只是外籍移工、照護人員而已，而是可以吸引更多陪伴商機、金融理財、輔具、養生業者，甚至相關心靈諮商的業者。一旦產業規劃完整，而且具有國際競爭力，甚至可以吸引日本、歐美人士來台長期居住（long stay），市場將進一步的擴大，創造更多的就業機會。

在提高勞動參與率上，不少婦女二度就業的意願不低，但是在托嬰服務配套不足，無法兼顧家庭、照顧長輩的情況下，打了退堂鼓。因此，提供婦女二度就業的友善環境，包括：工作時間的縮短、工作的彈性、托嬰制度的建立等，才能鼓勵她們重新投入職場。至於中高年齡人士，隨著通貨膨脹、退休金的萎縮，中高年齡者投入職場有其需求，但長者投入職場可能面臨社會的異樣眼光，以及技能的不足。因此，透過宣導，讓社會可以對投入職場中的老年人加以尊重，以及提供適度的就業前訓練，才足以提升中高齡者二度就業的可能性。

面對高齡少子化，台灣過去不斷的引進外籍移工，而今，外勞來源國的東南亞國家經濟發展明顯提升，向外輸出的機會降低，加上日本、韓國、香港等地開始積極爭取外勞的引進。台灣對外勞引進的吸引力明顯下降，如果不在制度上有所調整，透過科技、法規鬆綁，強化競爭力，未來台灣的服務業將會面臨很大的困境。

最後，數位轉型、淨零碳排是未來10年產業發展的兩大關鍵轉型，政府應該好好把握機會投入更多資源協助企業升級轉型，進而提高競爭力，創造高薪的工作機會，才有能力引進更多國外高階人才，強化台灣產業的國際競爭力。

因此，有計畫的加速產業結構轉型、提高勞動參與率，就不擔心台灣人口老化、少子化的問題。