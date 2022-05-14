5月12日國際護理師節，總統蔡英文一如往常地在臉書發出了罐頭式的節慶賀文，恭祝所有辛苦的護理師節日快樂。可是相信聽到蔡英文祝賀的護理師，沒有一個人高興得起來，甚至心中還燃起了熊熊怒火。因為在總統慶賀的表象之下，這群最辛苦的前線醫護從疫情一開始到現在，已經背負了兩年多的各種壓力。

再加上近期因為爆炸性的確診人數所導致的後續篩檢與照護負擔，真的要讓這些醫護吃不消了。甚至有護理師氣到在網上說自己是被指揮中心犧牲的前線，自嘲自己上輩子一定做過什麼缺德事，這輩子才要來當護理師。讓理應備受尊重的護理師激動到說出這種話的政府，難道不該深刻檢討？蔡英文代表政府所發表的感謝，對比政府實際對前線醫護的冷血壓榨，實在太諷刺。

而在蔡英文發表對醫護的同一天，行政院長蘇貞昌竟也對近期亂象避重就輕，拍馬屁式地跳出來表示「台灣在過去2年多來的防疫成績受國際肯定」。然而不久前，英國媒體才針對台灣這波毫無防備的硬解封提出警告，認為台灣政府在未能真正超前部署與及時宣導的情況下會出大問題。

例如政府說有多方便的視訊看診，確診民眾在實際使用上根本狀況百出。確診的高風險族群明明應該優先獲得妥善照護，但很多人卻連藥都領不到。甚至有些藥還大缺貨，要等到下個月才會進口。現在還是許多專家警告的疫情高峰還沒來的時候，前線醫療院所的負擔就如此吃緊，若是國內疫情照這個態勢繼續這樣發展下去，眼下我們的醫療量能真有辦法負荷嗎？對醫護、對民眾都是人命關天的事，政府怎能如此莽撞胡鬧？

陳時中實在怪不得別人一直說他就是想著年底要選舉，蔡政府和蘇貞昌也不必一直替他洗白。疫情高峰都還沒有來、防疫政策亂成一團、前線醫護忙得不可開交，很多民眾現在都要過不下去了，談6月中可能解封免居隔、7月有望脫口罩有意義嗎？

蔡政府口口聲聲說台灣防疫防得好，但現在台灣的每日確診人數都已經超韓趕美，政府到底有什麼值得拿來說嘴，還敢這麼自豪？難道蔡政府的這些在位高官們，真的跟民眾生活在完全不一樣的平行時空嗎？

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