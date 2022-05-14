日前陳時中到榮總視察，遭一位市民怒飆｢陳時中下台｣！大概是人單影隻，沒掀起多大波瀾，陳時中也只是皮笑肉不笑地自我解嘲：「疫情造成大家心情的不平靜，我想過去就好！過去就好！」

過去了嗎？才過兩天，卻出現百人以上的群眾包圍指揮中心高呼「陳時中下台」、「陳時中無能」、「我要快篩劑」、「千夫所指，無疾而死」，這下子躲不掉了吧！人家陳抗到自己家門上，不曉得陳時中會如何解說，到目前為止還沒有反應，倒是交通部官員現身指揮中心，再度惹怒工會，馬上被嗆「滾回去」，陳時中立牌也遭搗爛。

小黃司機一向被視為｢防疫英雄｣，也是在百業蕭條時第一個受到補助款的，沒想也是第一個跳出來｢造反｣的。生意不好的豈止是計程車司機？遊覽車現在不也是哀鴻遍野？疫情氾濫，誰還會出門租車旅遊？內用餐聽呢？景點商家呢？大家誰不為買不到快篩劑而叫苦連天？

一個人叫，蔡英文、蘇貞昌、陳時中等聽不進耳裡，小黃司機集體怒吼了總不會摀上耳朵裝聽不見吧？不知是否又會以補助了事？司機揚言下次會開車抗議。

上次是一人、這次是百人、下次呢....？

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