外交部5月14日發布新聞稿，對於美國拜登總統於美東時間13日正式簽署「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」，表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，拜登政府上任以來，一再以實際的行動，支持並協助擴大台灣的國際空間，包括國務卿布林肯於去年10月發表「支持台灣參與聯合國體系」的聲明，以及國務院國際組織局助卿席森本月10日與我國駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君會晤討論如何支持台灣有意義參與WHO等作為。

外交部說的都是事實，但是美國支持台灣的作為卻沒有一件發生實際作用。第75屆「世界衛生大會」（WHA）即將於5月22日召開，台灣並沒有在12日最後期限前收到邀請函，已經確定無法參加本屆大會。

美國大力支持台灣確實盛情可感，但是無法解決問題。台灣無法參加聯合國體系是因為中共強力阻撓。蔡政府應該誠實地告訴美國問題的癥結何在，請美國勸說中共改變態度，否則就憑藉美國世界獨霸的地位向中共施壓，不要再浪費時間與精力做出毫無實際效用的作為。

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