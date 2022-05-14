疫情急速升溫，14日新增6萬3964例本土確診個案，新增40例死亡，連續兩天都居高不下，代表死亡落後指標開始兌現，隨著確診數的增加，死亡案例將隨之提高，勢必對人心造成一定程度的衝擊。民進黨決策階層從年初就開始討論4、5月間啟動「與病毒共存」政策，4月間決定名為「新台灣模式」，由前副總統陳建仁主導論述，黨政全面啟動大內宣，希望能平穩過度。既然黨內早有共識，防疫指揮中心理應準備完善，可以兵來將擋水來土掩，即使病毒來襲亦能因應裕如。

三個只要 說到做不到

但事與願違，4月中疫情急速升溫，民眾急需快篩試劑判別是否染疫，卻發現不但不容易買到，而且1劑售價約200到300元，香港與日本廉價品牌不過台幣60元左右，有的國家由政府免費提供。俟民怨沸騰，陳時中才施施然提出「實名制」對策，並展開緊急採購，以100元價格在藥局實名銷售。進口與價格雙重管制的結果，不但街頭再度出現排隊奇景，更傳出招標圖利特定廠商的醜聞，民怨更深。據媒體報導，蔡總統對實名制造成的民怨震怒，因而在民進黨中常會直接要求開放商業通路。

蔡總統下達指示至今1個星期，民眾仍然在街頭餐風沐雨排隊買快篩試劑，台北市計程車駕駛員職業工會難忍試劑太貴太少，工作權大受影響，近百名小黃司機13日聚集指揮中心外，大喊「陳時中無能」、「陳時中下台」、「我要快篩劑」。陳建仁在接受英國《衛報》專訪時承認，台灣放棄清零，改行「新台灣模式」是正確的，但執行上出現問題，民眾大排長龍還買不到快篩劑，顯然快篩試劑準備不足。

陳建仁在宣示「新台灣模式」後，曾發表〈與病毒共存的策略：重症與死亡降至最低〉文章，為共存政策背書。他提出「三個只要」：只要疫苗覆蓋率繼續大幅提升，只要快篩試劑充分且普及社區基層，只要有抗病毒藥物在黃金時間內接受治療，重症數及死亡數即可大量減少。

這3點確實切中要害，紐西蘭已度過Omicron疫情週期，13日公布最新確診致死率0.0878%，香港則是負面示範，致死率0.76%，台灣只要做好這3點，就會成為紐西蘭，而非香港，但快篩試劑這一關，陳時中已經死當，加上老年人口第3劑疫苗覆蓋率亦未見提升，台灣確診死亡率風險大增。

蘇揆神隱 阿中想跳船

抗病毒藥物是否準備充裕，是檢驗陳時中適任與否的另一個指標，他顯然也沒有做好準備。4月新增確診案例開始增加，後來顯示政府只準備27萬份治療輕症口服藥Paxlovid，陳時中預估300萬人確診，換算只有不到1成患者能領到藥物，難怪發生幾起確診者家中隔離期間死亡事件，這不是制度殺人嗎？

更糟的是，制度設計不良，大量需要做PCR的民眾湧往醫院急診處，造成醫院工作超載，加上不斷有醫護人員確診，必須暫時退出工作，病人擠不進醫院，醫護人員難以承擔壓力，醫病同時四處求救，引起民眾恐慌。事實上醫療體系整體沒有問題，一個環節塞車，卻宛如整個體系崩潰，指揮中心不是怠惰就是規畫能力不足，兩者都有不可脫卸的行政與政治責任。

Omicron變種病毒肆虐兩岸，兩岸採取不同的對策，但看來大陸清零不可持續，台灣共存謬誤百出，兩種對策好壞對錯尚難論斷，但關鍵在政府的執行力與民意的接受度。先不談大陸防控表現，就台灣而言，防疫指揮官陳時中不但累了，與其他部會和地方政府都陷入嚴重的溝通斷層與信賴崩潰問題，以致執行面各行其是，最後都是以民眾為芻狗。

行政院於2020年2月將中央疫情指揮中心提升為一級開設，依法應由行政院長擔任指揮官，但蘇貞昌「指派」陳時中繼續擔任，以避免直接承擔責任。陳時中再能幹也禁不起兩年多超職權範圍工作的折損，何況他心懷參選二志。一個類神隱的閣揆、一個準備跳船的指揮官，難怪疫情瀕臨失控，「陳時中下台」呼聲頻起。

民怨逐漸沸騰，蔡總統與其召開高層會議提點防疫重點工作，不如直接處理陳時中去留問題，並要求閣揆承擔應負的責任。年底就要選舉，投票結果也將影響2024大局，蔡總統再不有所作為，恐將後悔莫及。