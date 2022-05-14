5月5日美國國務院在其官網上推出「台美關係」新版，經過世界各大媒體的關注及中國大陸的反彈，已感受到一場踩紅線的風暴即將產生。美方不得不做煞車的工作，由國務院發言人普萊斯及印太事務協調官坎貝爾出面澄清，美國「不支持台灣獨立」及繼績執行「一中政策」，使一場不可預測風暴暫時停息。

美國務院此舉是否刻意在擺烏龍，來測試中共的反應？似乎不合邏輯。但此事件很明顯的預告著從川普總統到拜登總統以來，美中關係正式進入一個關鍵性的十字路口上，也就是「美中關係」與「美台關係」已進入一個有可能互換角色的曖昧階段。

此次國務院「美台關係」新版，將《台灣關係法》及正式加入的「六項保障」的位階，在形式上優先於「美中三公報」，這仍然意味著是1979年以來「美中關係」的重大改變。此一新階段，意即美中關係行將進入一個步步驚心的情景；世界第一強國與第二強國之間的矛盾，隨時可能因台海、南海問題再次激化。

美國聯合五眼聯盟、美日韓聯盟、美澳日聯盟、印太聯盟，成為遏制及包圍中國大陸的軍事連線，再加上美國對中國大陸的科技、金融、貿易、及人員的制裁，在今後十年更為顯現。

台灣處於美國圍堵中國大陸第一島鏈的重要戰略據點，這次美國務院「美台關係」新版，已說明台灣對美國的重要性已高於中國大陸。這不是台灣的實力有多大的問題，而是美國認為台灣可牽制中國大陸，成為美國無外交關係的實質盟友。

此一趨勢是否對台灣有利，民進黨與國民黨皆應深思。民進黨的反中、抗中、去中政策，是基於其「台獨」的理念，並拋棄了兩岸唯一政治的基礎「九二共識」，已使兩岸關係惡化。蔡政府近年來對外戰略向美國一面倒，使得兩岸關係更加惡化，才會有美方所說的「美台關係堅如磐石」。

6月初中國國民黨朱立倫主席將赴美國訪問，據報載他到華府可能會晤美國高層官員、參眾兩院議員與智庫專家。以目前台灣的內外情勢，國民黨與美國當局建立良好的互信關係，是有其必要。但如何向美方表述國民黨與北京當局的關係，不僅能合乎雙方在亞太戰略上維安的需求，而且還能比民進黨政府更能在最小成本上，確保彼此共同的利益，是此次訪問美國的重要關鍵。

對美、中、台而言，若能維持台海和平將對三方皆有利，除非美國已決定用台灣為其在東亞的代理人來挑釁中共，如果目標放在以避戰策略能夠維持台海和平，國民黨將會有更強的意願，更有企圖心和能力來完成此一目標。

過去在國民黨主政情況下，美國與中華民國有長期的傳統友誼，抗戰時期美國支持中華民國對日抗戰，給予軍事、經濟、軍備物資的援助。因有《美中共同防禦條約》，使1958年金門炮戰順利落幕。如今台海再次面臨危機，國民黨領導人應與美國當局懇切商談，美國重返亞太的利益，需要構築在一個能維護東亞和平與安全的大環境中，這是美台雙方應有的共識，也應該是最基本的前提和共識。（作者為前海基會秘書長）