從綠友友的媒體到受到特殊照拂的「高端」生醫體系，民進黨重新執政6年，就已經建構一個完整的「類黨國體制」。在國民黨威權體制時代，蔣介石為了「反共抗俄」，他花了十幾年以政治、經濟手段，藉由土地改革、政黨改造、地方派系的制衡，才建立一個可以完全支配台灣社會的「外部性政權」，但民進黨卻在短短的6年，就可以建構一個新威權體制，可見民進黨的執政手段，絕對可以超越蔣介石在歷史上留名。

民進黨雖然沒有進行大規模的政治與社會改革，但是他們從改造國民黨開始，先是從虛擬部分毀滅國民黨的意識形態，除了汙名化蔣介石，並拔除國民黨執政基礎的三民主義，讓國民黨的威權體制逐步在台灣社會瓦解。緊接著是配合李登輝的民主化過程，推動國家改造運動，讓國民黨徹底在台灣社會「皮之不存、毛將焉附」。

在實體的改造國民黨方面，2016年重新執政以後，民進黨透過在國會掌握多數，通過《不當黨產條例》，搜刮國民黨的黨產與附隨組織。再以轉型正義把國民黨在台灣執政的歷史燒成灰燼，不僅搶奪歷史的解釋權，也掌控「抗中保台」正當性的話語權。從此，國民黨在台灣社會幾乎變成一個「啞巴黨」。

民進黨改造國民黨，還不足以讓民進黨滿足於權力慾望。為了達到永久執政的目的，民進黨知道控制社會，就是要掌控國家與社會的「發聲器」，所以除了花大把人民的納稅錢，養活一堆1450網軍之外，更開始明目張膽的收編公、民營媒體。而更惡質的是不需透過「革命手段」，只是一個主委的口令，就把眼中釘的中天新聞台拔除，換成一個離離落落的華視新聞，搶占黃金頻道，吸光人民的眼球。

現在民進黨更藉著新冠疫情危害人民生命之際，完全護航「高端」生醫，除了讓高端疫苗在未經二期解盲試驗，就讓它緊急通過注射到人民的體內，至於是否有效防疫，在政治正確之下，完全無視人民的生命如螻蟻。在疫情升溫，人民急需快篩試劑之時，衛福部食藥署更是火速核准福又達公司進口韓國唾液快篩劑，但卻被爆料福又達創辦人陳燦堅是高端的副董事長兼總經理，可以說「高端」等體系已經變成民進黨建構「類黨國體制」的外環，還有一些不答不七的「高登」等依附在民代身邊的小企業。

所謂「類黨國體制」當然是和蔣介石建立「外部性政權」一樣，但國民黨可以從社會中汲取國家所需的資源。民進黨只能餵養一些長期支持民進黨的「政治公司」，讓他們可以透過政治獻金籠絡民進黨的民意代表，讓綠營民意代表得以變成投票機器，為民進黨的執政保駕護航。

可以說，台灣的民主化瓦解了國民黨的威權體制，卻成就了民進黨的「新威權體制」，舊威權可以解體，新威權當然也不可能永存。民進黨的「類黨國體制」，從華視不斷犯錯的預示之下，革掉民進黨新威權的動力，不是來自外部，而是從內部勢力的腐敗與瓦解開始，而這一天不遠矣！（作者為台灣國際戰略學會理事長）