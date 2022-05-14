台灣最近出現的減災社會亂象，原因在於政府徘徊在公衛轉醫療的十字路口，掌握不了節奏。指揮中心的政策也只能隨著一群也搞不清楚方向的民眾起舞，真的如「盲人騎瞎馬，夜半臨深淵」，非常危險。尤其疫情又牽動著年底的選情，才會逼著蔡總統5月13日又再召集了第二次防疫諮詢會議。

蔡總統4月6日的第一次防疫諮詢會議，是為減災拍板定案，但卻在結尾畫蛇添足的否定了共存，是整篇諮詢結論的矛盾與敗筆。減災就是共存，連戰略指示都屈從民意而自相矛盾，種下了4月6日以降指揮中心、地方政府、輿論都找到了各自表述的空間，怎能不亂？如果創造矛盾是革命的原動力，蔡總統的第一次諮詢會議結論就已經埋下了社會動亂的種子。

指揮中心對於總統減災的指示做了心口不合一的解讀，心中想著若只需要管重症與輕症，那不就等於指揮中心躺平。反正不論重症或輕症都會自行上醫院，診斷後只要把藥發給醫院，醫院自然會依病情與藥物存量決定給誰，好壞結果也全部由醫院負責。所以若完全依據蔡總統的指示，4月6日就是最佳的指揮中心撤除時機。

指揮中心是個公衛單位，公衛的任務就是預防、阻絕，也就是清零。在蔡總統減災的指示下，公衛應該最小化，以減輕對正常人及對經濟的負擔，目前該上場的是醫療，對輕症及重症病患做出最妥善的醫療。指揮中心在接獲蔡總統指示後，卻仍然有模有樣地在防堵疾病，而沒有落實醫療感染者，是失去所有感染者及家屬信任的源頭，怪不得在感染者快速增加的情況下，民進黨與指揮中心的民調就跟著快速下降。

指揮中心因為「心中想共存，手段想清零」，導致在達到共存的路上，忘掉了即使再簡約的清零政策，都必須要有配套，而且這個配套絕對不是以前慣用的隔離、檢疫等公衛配套，而是檢驗、藥物等醫療配套。指揮中心也公開承認忘掉了這部分，錯更錯在想起需要檢驗及藥物後，又將這些東西與疫苗相同定義為防疫物資，由指揮中心負責採購與配送。這無疑是指揮中心的空白貪瀆支票，指揮中心也是因為看到了這張支票，遲遲不願撤除指揮中心，及將檢驗與藥物規畫給醫療的元凶。

蔡總統就是看到了這種亂象，才在5月13日又舉行了第二次防疫諮詢會議。不論「北北基桃增設大型篩檢站」、「簡化看診流程、提升領藥方便」、「持續增購防疫物資」，都是句句提點到位。顯然蔡總統已經看到了目前的問題及爭議都在醫療準備不夠完善，在台灣7月要走向共存的路上，目前還沒有躺平的本錢。醫療設施、藥物、檢驗、及流程都必須強化與優化。

蔡總統的第二次諮詢會議結論中仍有遺珠，指揮中心的非防疫物資採購應立即回歸醫療，走健保路線，才能杜絕老百姓懷疑指揮中心既吃銅、又吃鐵、還吃紓困經費的疑慮。尤其是在這麼靠近選舉的時候，千萬不要考驗選民的記憶力。（作者為中華民國防疫學會理事長）