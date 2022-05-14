中國大陸第一季GDP成長率僅4.8%，這是「堅持常態化疫情防控」下中國經濟發展不振的警訊。我們可以理解「動態清零」除了防疫因素，還有中共二十大前夕維穩的政治因素，更可能是習近平總書記心中「東西模式」的制度與意識形態之爭。然而穩疫情同時如何穩經濟？依然是中共中央爭辯中的課題。

3月17日中共中央政治局常委會中，習近平總書記強調：「堅持『外防輸入、內防反彈』，不斷提升分區分級差異化精準防控水準，快速有效處置局部地區聚集性疫情，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，我國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，充分體現了我國防控疫情的堅實實力和強大能力，充分彰顯了中國共產黨領導和我國社會主義制度的顯著優勢。」

換言之，習近平的政策思考強調，「中國模式」的防疫政策相較於「西方模式」，應體現防疫與經濟成長可以兼顧，中共二十大前夕，中國要向國際社會展現蘊含「四個自信」的「中國模式」具有治理上的優越性。

但從中國大陸經濟火車頭上海的經濟表現觀之，上海今年第一季GDP增幅只有3.1%，成長低於全國平均；與去年同期17.6%GDP成長率相較更衰退8成以上，跌幅亦是高於全國平均。若上海第二季GDP增幅仍受到「動態清零」政策影響，那麼今年3月「全國兩會」時所訂下經濟年增率5.5%目標將面臨更大挑戰。「動態清零」和「穩增長」之間如何平衡其實是中南海爭論中的難題。

4月29日中共中央政治局會議文件中，罕見地不引用習近平總書記講話，而是改以「會議指出」：「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」，並提到「要加大宏觀政策調節力度，扎實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標」。隱然透露出「經濟政策」和「清零政策」在中南海內部存有爭論。

雖然5月5日中共中央政治局常委會議文件依然用「會議強調」：要「毫不動搖堅持『動態清零』總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭」形塑全黨團結在習核心領導下的共識氛圍。但從3月以來，蘇州、上海以及北京的淨零封控，停工停產對經濟成長所造成的隱憂，恐會在堅持動態清零的政策下越滾越大。

首先，全球產業供應鏈可能加速洗牌。上海塞港的現象持續惡化，裝卸貨的效率大幅降低，更引發其他港口與陸上物流系統混亂的骨牌效應；中國海關4月出口年增率是2020年以來的新低即是明證。全球需求減弱和「毀單」現象或許是因素之一，但中國大陸境內生產供應不穩和塞港，更推升了供應鏈「斷鏈」風險。若中國大陸因疫情反覆封控，那麼外資和台商都可能被迫調整產線佈局，未來縱使全球消費市場漸次復甦，中國的出口量能恐怕也元氣大傷。

再者，中國大陸內需消費衰退恐衝擊民生與就業。從台灣的經驗我們很容易理解，內需消費萎縮，連帶地將導致企業獲利下降，就業機會減少，受薪階級不敢消費的惡性循環。中國大陸3月份消費品零售總額去年同期減少了3.5%，第一季規模以上企業利潤較上一季下降3.8%，為此有20個省及下轄縣市發放消費券來「穩消費」：然而更大的挑戰將在今年暑期發生，中國史上最高的1076萬應屆高校生畢業潮將至，如何「穩就業」、「保民生」將是中共中央的重大課題。

動態清零和經濟發展是否能夠兼顧，需要時間觀察才能定論。動態清零是不是科學的好辦法，交給專家來評斷更為適合。單從中國大陸全境單日確診人數觀之，從 4月29日的28853例下降至到5月5日下的12939例，看似表現不錯。然而曾經高度肯定中國防疫成績的世界衛生組織秘書長譚德塞，卻在近期表示「清零防疫政策是不可持續的」。換言之，譚德塞已經預見了疫情勢將反覆出現，當人類終究得和病毒共存時，動態清零所追求的「以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情」是否依然「低成本、短時間」？中國社會是否還經得起反覆清零？中國模式的「清零防疫」是否可持續？（作者為海基會前董事長、台灣產經建研社理事長）