1945年6月26日通過的「聯合國憲章」開宗明義就說：「我聯合國『人民』同茲決心欲免後世再遭今代人類兩度身歷慘不堪言之戰禍。」想不到還不滿一百年，這個人類「避戰」的共同目標，就因俄羅斯和烏克蘭這兩個兄弟國家，受了西方國家的挑撥離間，反目成仇，打起仗來。

美國乘勢聯合其他西方盟邦對俄實施有史以來前所末有的制裁，不僅凍結、沒收俄國公民在西方國家的個人財產，違反西方私人財產神聖不可侵犯的基本信念，而且對俄國的石油、天然氣及糧食等民生物資也實施制裁，使得眾多歐洲國家人民的日常生活大受影響，也間接影響其他地區國家的民生經濟，無異是一次「經濟性的世界大戰」，對人類社會的生活造成的傷害，不下於上個世紀兩次世界大戰的「戰禍」。

5月6日聯合國安全理事會15個理事國，包括美俄在內，首次一致無異議通過由墨西哥、挪威所發起的「主席聲明」，強烈支持聯合國祕書長為了烏克蘭的和平與安全，敦促各方以和平方式解決爭端所作的努力。這份由美國輪值安理會主席所發表的聲明，顯示國際社會對烏克蘭情勢所引起的國際變局，表達嚴重的關切。

其實，當前全球78億5000萬人更為關切的是，大國競逐會否把人類帶向相互毀滅！相信聯合國194個會員國中的極大多數，都盼望聯合國能像二戰後，在美國領導下，在新時代形成新的共識，通過新的決議，建立新的國際秩序，限制以「民生物資」、「個人財產」，作為國際間的「制裁工具」，以維護美國自己一手所締建的「互聯網世界」，以及相互依賴的「人類社會」，為人類的生存發展共同合作、奮鬥。

美國總統拜登、國務卿布林肯和國防部長奧斯汀都是與人為善的天主教徒，但願他們莫忘天主教會「人類要團結、世界要和平」的普世價值，力行天主教聖人方濟各的祈禱詞，獻身作促進世界和平的「工具」，而毋作破壞國際安全，危害人類團結的「鼓手」，則善莫大矣！

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