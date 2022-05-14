正當全台忙於對抗失控的疫情，防疫保險卻來添亂，各家醫院急診室外排滿準備做PCR的長長人龍，其中不少民眾是為了確診證明，好領到防疫險理賠金，不僅加重醫院PCR檢測負擔，更會影響醫療體系的正常運作，儼然已升級為「保單之亂」，值此抗疫關鍵時刻，徒生這麼大的周邊風波，政府難辭其咎，絕不能為了保單，讓最後的醫療防線崩潰失守。

兩年多前疫情一開始，台灣新冠肺炎病例少，不少保險公司動起腦筋推出防疫險，未料這波omicron爆發，日增確診人數一路由數百、數千到現在已達6、7萬人，是當初疫情一開始僅有數十例時所始料未及，面對政府防疫政策不斷急轉彎，確診人數遽然膨脹，保險公司拉警報求救，希望金管會等單位能介入協助，但部會間各自為政、聯繫失靈，保單之亂恐成民眾繁瑣遲緩的理賠糾紛，進而演變成保險公司的巨額損失。

然而，更糟的是「保單之亂」影響不只在財經，更困住了醫療體系，各家急診室外準備做PCR民眾大排長龍，其中不少民眾是為了防疫保單而來，且不少人還揪團，甚至有民眾因雙北排不到，專程開車到基隆的醫院做PCR，1次PCR約需1600元成本，令基隆市長痛斥這種行為根本是浪費醫療資源。

事實上，隨著確診及重症人數不斷提高，醫護人員已面臨巨大壓力，因為即便出現許多確診病患，但常規手術仍排滿，指揮中心要求專責病房醫護比增加3～4倍，等於一個護理師須照顧20個左右的確診患者，這讓醫護過勞，也恐導致照護品質下降。

醫療體系面對大幅增加的確診病患，已是疲於奔命，現在外界出現居隔天數應由現行的「3+4」改回「10+7」就是看到醫療量能不足的問題，現在還要接下「保單之亂」，尤其這些保單確診者在確診後，還會用到醫療院所看診及開藥資源，無疑更加重醫療體系的負擔，但到現在，還未看到指揮中心拿出因應辦法，任這個現象仍繼續存在，隨著確診人數不斷暴增，這個看似與疫情發展無直接相關的問題，恐成為壓垮醫療體系駱駝的最後一根稻草。

（作者為前彰化縣醫師公會理事長）

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