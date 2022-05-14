台灣在與Omicron病毒共存的最後一哩路上全亂了套。陳時中宣布「3類對象快篩陽即確診」卻不即時給藥，柯文哲批「會死很多人」；侯友宜也屢喊話中央實施「快篩陽全面視同確診」，陳時中反擊「偽陽性吃藥副作用誰負責？」天啊，向來只會嘴巴說卻從來不負責的陳時中終於談「負責」了，連兩天單日確診高達6.5萬之多，前天中重症217人、死亡41人更創下單日新高，說好的「重症求清零，有效管控輕症」誰負責？抗疫最後一哩路，莫不是治療藥物也沒有超前部署吧？

陳時中既然說「3類對象快篩陽即確診」，醫師就應該判斷後即時給藥，卻又說「偽陽性副作用誰負責？」這不是自相矛盾嗎？臨床經驗豐富的柯文哲罵「會死很多人」，這是想當然耳，從來說話就不負責任的陳時中，醫療體系最後一哩路面臨崩潰危機，指揮官竟然還在狀況外！

儘管有研究報告指出，Omicron BA.2的傳染力強、毒性弱，有機會朝向與病毒共存的希望；但也有美國科學家持不同看法，認為Omicron重症率，與先前染疫數據相比恐無差別。無論研究報告結果是好或壞，但與病毒共存，我們的快篩劑、PCR檢測、藥物全沒準備好，不是嗎？

4月初Omicron造成上海大規模感染，行政院卻宣布進入防疫「新台灣模式」，表示99.7%確診者都屬輕症或無症狀，要民眾不必擔心。當時台大兒童醫院院長黃立民就分析，台灣與病毒共存有三個條件，首先是60歲以上族群的第三劑疫苗涵蓋率要達80%以上，第二是治療藥物、抗病毒藥物應足夠，第三則是醫療量能，並聲稱台灣還沒有與病毒共存的條件。

如今，短短一個月過去，全國確診數俱增，重創928萬人口數的北北基桃，據衛福部疾管署數據統計，全國確診數約69萬9824人，北北基桃確診數高達50萬7800人，佔全國比重達7成2以上。有生醫學者就警示，未來1周，北北基桃將進入高確診率時期。地方首長也不斷呼籲中央提早準備，別讓醫療量能呈瀕臨崩潰現象，指揮官把話聽進去了嗎？

近（12）日放寬的隔離條件，改變確診認定──居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象若快篩陽性，不需PCR，經醫事人員判定即確診。光是這三類族群就達32萬人，導致醫師視訊看診，得先花上10到20分鐘確認身分，並還要管控篩劑借名使用問題。相應配套措施一團亂，陳時中有提負責嗎？

接下來才是疫情高峰期，社會處於緊繃狀態，防疫亂象，層出不窮，迫使蔡總統出手，指示三大防疫原則，廣設大型篩檢站、簡化確診民眾看診流程，並提升藥物領取方便性、以及增購藥物及快篩試劑等防疫物資，穩定需求。

現在是台灣防疫的最後一哩路，台灣有很好的地方父母官，完善的醫療體制及專業醫護，加上人民自律的自主管理，指揮中心的功能何在，確實應重新思考。蔡總統指示能否上行下效，大家都睜著眼睛看，絕不能讓當初疫苗量能不足事件再次發生，只能看著一條條無辜人命因行政怠惰逝去。

（作者為智庫研究員）

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