民15年（1926）7月9日，國民革命軍誓師北伐，蔣介石為北伐軍總司令，主力分為3部，北路取湖南、湖北，中路取江西，東路由潮汕入福建，各路進展皆順利。北路軍於7月11日進取了長沙，10月10日攻取武漢。

民16年（1927）2月，廣州的中國國民黨中央黨部及國民政府，在國民黨內左派及共產黨的掌控下遷往武漢，再推舉汪精衛為主席。民16年（1927）3月10日，在第二屆中央委員會第三次會議，其執監委暨候補委員80名中，中國共產黨員約居三分之一，親共之左派亦居三分之一，乃通過決議，免除蔣總司令等一切公職。蔣介石軍權在握，怎會服氣，乃發表聲明不接受該決議。

4月上旬，中國國民黨中央監察委員在上海召開緊急會議，指責中國國民黨內之中國共產黨員受共產國際指使，破壞國民革命，要求對「中共首要」採取緊急處理，清除黨內中國共產黨分子。4月12日，蔣介石在上海發動清黨（中共謂四一二政變），4月18日在南京另立國民政府；並設「清黨委員會」，在上海、南京、廣州等地緝捕中國共產黨員，是謂寧漢分裂。

寧漢分裂了多長時間呢？大約是4個月左右；因民16年（1927）7月15日，武漢汪精衛政府知悉蘇聯顧問鮑羅廷，奉共產國際之命，欲分化國民政府以助中國共產黨奪取武漢政府之權力，乃決定和平分共，定於8月正式宣布與共產黨分途，驅逐共產黨員，取締共產黨言論，並罷黜鮑羅廷及其他蘇聯顧問，這是所謂寧漢復合（大陸稱寧漢合流）。

由於南京及武漢兩方面都先後取締共黨和鎮壓國民黨左派，故共黨稱之為孫中山的「大革命失敗」，亦即第一次國共合作的正式告終。在武漢的中共中央（瞿秋白主持），在7月中旬得知消息後，決定於8月1日，在江西南昌全面發動國民革命軍裡面，由共黨領導或親共黨部隊的起義對抗，起義軍（後稱紅軍）於8月1日凌晨2時，由朱德、周恩來等指揮，向駐守南昌的不願起義的國民革命軍進攻，經過4個多小時的激戰，起義軍占領了全城，公布《八一起義宣言》、《八一起義宣傳大綱》。國民政府（武漢）方面，則馬上調集軍隊包圍攻擊，擊敗紅軍光復南昌，紅軍敗退，於8月3日撤離南昌向福建、廣東南下。

說起來很有趣，這南昌起義共黨領導的起義軍隊是哪些部隊？名義上都是國民黨的國民革命軍部隊，但其中部分部隊不滿國民黨右派的政策，決定以武力反抗，是謂起義，和武昌起義要推倒滿清政權的意思差不多。起義部隊主要是國民革命軍第二方面軍張發奎部所屬第9軍（副軍長朱德），第11軍（軍長葉挺，黨代表聶榮臻），第20軍（軍長賀龍），這幾個軍所屬的各師各團，有些因不願起義而脫離，故起義軍總人數約2萬餘人。

大陸江西南昌八一起義紀念館，序廳在保留了原有第一槍、軍旗等核心要素外，採用了全景大型雕塑。（中新社）

武漢國民政府派出攻擊起義軍的是國民革命軍第5方面軍朱培德所屬第3軍（軍長王均），第6軍（軍長程潛）以及第2方面軍張發奎所屬第4軍，總人數較多，故占優勢。8月7日，張發奎率第4軍入南昌，接著追擊紅軍部隊。紅軍突圍主力由周恩來、朱德率領，到閩粵邊縣大埔時，約數千人，國軍第32軍錢大鈞部在三河壩攔截激戰，是為三河灞戰役。

紅軍後轉進饒平縣而潮汕，至梅州市豐順縣湯坑境時，終因眾寡懸殊，起義軍幾全軍覆滅，周恩來等赴香港，朱德、陳毅餘眾僅數百人，朱德、陳毅力排眾議，堅決維持隊伍完整，「隱蔽北上，穿山西進，直奔湘南」，而後是朱德部在湖南南部占領7至8個縣，成立蘇維埃政府，壯大了共黨聲勢，接著與毛澤東領導的秋收起義隊伍，也就是以農講所為鐵粉的部隊在井崗山會師，在井崗山建立了共黨的根據地，乃能繼續有力地與國民政府爭雄。

由三河壩而說及的這一段概要故事，可以瞭解「八一」2字的由來；同時要知道，起義這一票人的領導，周恩來是黃埔軍校的政治部主任，朱德從國民革命軍二方面軍第9軍副軍長，都是共產黨黨員，故「八一」南昌起義，是國民政府國民革命軍內部的一次軍隊分裂。

南昌起義雖然沒有成功，但這次事件使共產黨開始擁有完全在其控制之下的武裝力量，是共產黨真正能以武力奪取政權的開端。8月1日被人民政府定為建軍節，原由在此。不過，當時對外宣稱是以國民黨左派名義起義，實際上是共產黨領導的國民黨左派軍隊和國民黨右派軍隊的分裂，由合而分是也。以後的國共內戰，就是這兩票軍隊，殺來殺去的過程，當然雙方都有各自的理想和自認的使命。

我們一家坐在小木船上經過三河灞，就在三河灞的河邊停留一晚。當時大約是民38年（1949）7月30日，離8月1日還有兩天。但覺夜風徐來，蟲聲唧唧，是睡大覺的好時光；鄉間新聞閉塞，我們哪能知道，正在這安寧停泊之處，正約是22年前，中國人對中國人因意見不同，又一次自相殘殺的血腥現場；三河壩戰役，雙方各陣亡1000餘人，以十分之一已結婚估算，起碼為中國製造了200位寡婦和離落的家庭。

第二天，木船到達潮州，快要進入汕頭市了，有憲兵攔船檢查。憲兵頭載白色頭盔，畢挺的草綠軍服，寬腰帶，黑皮鞋，手持卡賓槍，當時真覺得這名阿兵哥帥呆了。這憲兵真是替胡璉兵團，建立了好形象。他到船艙中一眼看透，是一個要遠行的家庭。家四兄偉潭，5、6歲時曾隨先母講北京話，故能說些國語，就和憲兵用國語攀談起來，憲兵還是高中生，態度溫和友善，證明教育有多麼重要。不久，我們就到了汕頭市。

我們叫了人力板車，拖著行李，另坐著幾部黃包車，來到浩公友人，國民黨汕頭市黨部主任委員張公略先生住宅，在他家中打地鋪停留了兩個禮拜。當時的汕頭市，比梅縣要繁華多了，但還沒什麼汽車，連三輪車都少見，人拉的黃包車卻不少；而梅縣，黃包車罕見，板車不少；蕉嶺則還有少許在車尾載人的腳踏車，平遠連載人腳踏車都沒有，都步行走路，再不就僅能攔商車搭黃魚了。

從張先生處拿到入台證，船票已定好8月13日，由汕頭直開高雄的平興論，我們基本上就待在張府等候。有幾個晚上，我們較年長的兄弟4人，問清了路徑，晚飯後到比較熱鬧的街道逛街，五光十色，是第一次開洋葷徜徉在繁華的都市街道上。

汕頭市是粵東的海港，也是大陸改革開放初期深圳、珠海、汕頭3個特區之一，和香港向有直接來往。故在繁華的街頭，常見小販叫賣香港進口的衣物鞋襪之類，四哥偉潭身上有4枚銀元，我們四兄弟，乃在地攤上，每人買了一套新衣褲，各一雙力士膠鞋，形象較佳地去台灣。

8月13日我們又是板車、黃包車到了碼頭，第一次看到龐大的海輪，十分驚奇，真像父親以前告訴我們，一個大海輪船，可以把我們的祖宗堂屋裝下去。我以後做了海軍，以專業眼光回溯這艘平興輪，應該是3千噸至5千噸的中型客貨輪吧。我們買的是艙底票，通風不良，艙底中的大冰庫，庫門打開時的腐臭氣味，好像至今仍停留在鼻尖上！風浪不是很大，除了小弟妹們不適吵鬧外，在艙底的一個晚上，很快就過去了。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】