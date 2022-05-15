雄視藝壇，以擅演悲劇著名的我國電影女明星阮玲玉女士，於民國24年3月8日在上海服食安眠藥片自殺，結果一暝不視，玉殞香消。此事當時震悼全國，比較政治舞台上大人物之死，更惹人注目。

中央電影事業指導委員會致電阮女士家屬弔唁之：「閱報驚聞阮玲玉女士之訃，不意平時喜演悲劇，竟自蹈之，今念電影明星孰有出其右者，其為痛惜，何可言耶！」一個電影工作者死了而能得到政府機關這麼痛惜的，在記憶裡似乎還找不出第二人，現在我們偶然聽到〈一代藝人〉這首粵曲，還不難想像到當時人們那一股情緒吧！

阮女士的自殺，純粹基於情愛的糾紛。當阮在崇德女校念書時，和中山人張達民結識。張是有錢人家子弟，曾在本港當一艘外國輪船的買辦，而阮則因父親早已物故，家境清貧，在學校讀書，還得靠母親出外傭工，賺些工資來供給。

有一個時期，阮母被雇主辭退，生活窘迫，張慨然予以資助，故阮乃以終身大事相許。當兩人開始同居未久，婚禮還沒有舉行時，適遇張母病逝，阮為自己未來的身分計，乘機入張家共同服孝，所以兩人雖然終未有舉行婚禮，可是實際上已成夫婦。

民國23年，張到福建做事，阮留在上海拍電影，交際場中，漸漸跟華茶公司經理唐季珊打得火熱，後來索性攜取衣飾各物暨和張所生女兒，脫離張家，正式從唐。這麼一來，情海中便翻起絕大波瀾。在阮唐方面，以阮張兩人從未舉行婚禮，名分未正，自無法律責任可言，但張則以所愛被奪，心有不甘，返滬後遂委託律師，致函唐季珊，指其侵佔衣飾，竊取財物，不得不從事法律解決。

唐接函後，以張所指各點俱非事實，馬上延聘律師向法院控告張達民虛構事實，妨害名譽。一場官司便由此展開。當然，這件案子表面是為了衣飾財物，實際則不外爭奪玩玲玉。張達民於一氣之下，索性反告唐季珊一狀，控唐與阮通姦，妨害家庭。官司打起來，阮受到莫大的刺激。

那時阮玲玉已經走紅，事情爆發，社會人士無不資為談柄，其中自然不少閒言冷語，傳進她的耳鼓裡，有些報的刻毒諷罵，更令她大大不堪，結果她在「人言可畏」（遺書所說的話）的心情下，遽爾服毒輕生。

阮服毒時是3月8日黎明，事先毫無厭世表示，7日晚上遂應聯華公司某君之約，跟公司裡幾個同事吃晚飯，席上喝了一點酒，談笑自若，而且擁抱著黎鑒和同席女友親吻，表示親熱。大家看見她舉措有點不平常，還以為她喝醉了酒，哪裡曉得這時她已決心一死意在和友好訣別呢！

那天晚上，阮回到家裡，和唐季珊談及訟事，表示必可勝訴，不過自己要上法庭，很覺難為情。深夜托言肚子餓，囑女傭替她煮碗麵，並叫唐先睡，她要記好近日的零碎帳目。唐睡後，阮即執筆寫遺書，用那一碗麵夾著大量安眠藥片，吞進肚子裡。

8日早晨3時左右，阮被唐發覺服毒，即請醫生急救，並送到醫院施用人工呼吸，輸送氧氣，醫生最後還把她裸體浸入浴盆中救治，只因服食安眠藥過多，返魂無術，一代藝人溘然長逝，這天恰是國際婦女節，聞者無不歎息。

阮玲玉的表演天才，是一時無兩的。據當時電影界朋友談起，在今天，中國影壇上，也難找出一個演員來和她相比。她是廣東人，小名阿根，臉上有兩點小麻子，但細白而薄，無損其美。與張達民結識後，由張的胞兄慧沖介紹至明星公司充演員，處女作是《掛名的夫妻》，由卜萬蒼導演，但成績未如理想，鬱鬱不得志。

民國19年聯華公司成立，阮脫離明星，加入聯華，與金焰合演《野草閒花》，一舉成名，不久再度和金焰合演《戀愛與義務》，成績更為美滿，聲譽扶搖直上，與蝴蝶女士同屬當時女演員中的佼佼者。生平著名作品，還有《故都春夢》、《一剪梅》、《桃花泣血》、《三個摩登女性》、《城市之夜》、《人生》《新女性》、《國風》等。

經過了悠久的時間，人們都把她淡忘了，舊事重提，特追述這一當年影壇大事，略表憶念這位一代藝人之意。

【未完待續】

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