泉州，又稱閩南佛國，早在唐宋的時候就已經為中國與世界溝通的窗口。在台灣第一次接觸到泉州這名字，是在講移民史的時候，從明朝開始，因為閩南地區人口逐漸增加，原本山多平原少的閩南地區逐漸負荷不了大量的人口，於是人口開始外移，而只有少數原住民族的台灣，因為地理位置相近，所以成為移居目的地之一。

剛到泉州，一陣陣的熱浪襲來，這又潮又悶的感覺真是熟悉，另一件熟悉的事就是滿街的摩托車，在泉州沒有共享單車，都是共享電單車！從哈羅，美團，青桔到小溜，試騎心得是推薦哈羅，數量多，馬力足，續航遠，可能是在推廣期，騎了將近一小時也只要兩塊錢，真是超值！！那久違迎風馳騁的感覺就是爽，都說南方人軟萌，你給他一台摩托試試，飆起來連東北大爺都退讓三分，只可惜電力有限，只能在市區晃晃，不然真想環「泉」一周。

第一個走訪地點去了西街，西街位於開元寺外，是泉州古老的商業街，街邊林立的是閩南式洋樓，讓我聯想到了台北的大稻埕，以紅磚為主體，西洋風格為裝飾，而且每家都不一樣，依稀還能看見樓上門牌寫著當年的主人的痕跡。在街上偶爾能聽到閩南語，泉州的閩南語跟台灣的閩南語有個別發音或字詞的說法不同，但不影響交流，跟台灣最接近的閩南語地區非廈門莫屬，去了都可以在菜市場用閩南語殺價。

西街位於開元寺外，是泉州古老的商業街。（作者提供）

在等開元寺下午開放之前，天氣實在太熱，於是找了一家四果湯小店，先來點「續命小甜水」四果湯，四果湯跟台灣的八寶冰很像，就是以冰糖水為基底，搭配輔料，在炎熱的夏天真是續命必備，四果湯會放西瓜丁，芒果丁等水果，而八寶冰則以煮過的輔料，如湯圓，芋圓及粉圓為主，因為八寶冰還能做成熱的，所以就不加水果了，在泉州還有一種特色甜品，石花膏，吃起來像條狀的愛玉，非常清涼消暑。

犯選擇困難的南方人。（作者提供）

進到了開元寺馬上被恢弘的氣勢所震撼，開元寺起源於宋，完備於明清，在正殿前面有兩座宋代二塔，內容與阿育王有關，進到正殿後，映入眼簾的是兩層樓高的佛像，端莊正坐俯視眾生，往屋頂一看，能看見許多形色不同的飛天斗拱，有的拿著琵琶，有的拿著嗩吶，珍貴之處在於這些飛天都是從唐宋時期就保存至今的，台灣常見的則為憨藩斗拱。

不止佛教，泉州在明朝時為第一大港，國外遊客，商賈雲集，也帶來不同的文化及宗教。在泉州有著古老的伊斯蘭廟宇，代表儒家的孔廟，關廟及沿海地帶最常見的守護神，媽祖廟。

開元寺。（作者提供）

參拜完開元寺，來到了西街尾端的中山路，真是許多地方都有中山路，而且往往是最熱鬧的，泉州的中山路為典型的騎樓建築，上面還保留了許多當時行號或工會的招牌，可以想像當時產業的興盛。

泉州的中山路為典型的騎樓建築。（作者提供）

在南方的人都知道，太陽下山後才真是出來活動的時候，習習海風將白天的酷暑給吹散，而泉州人的夜生活不要太豐富了。

西街一到了晚上就成了夜市，鑽進旁邊的巷子裡，還能找到網紅打卡地：小西埕，晚上的小西埕常會有特色市集，售賣一些泉州特色小物。如果想體驗一把泉州人的夜生活，那就去萬達金街領show天地，真是熱鬧，領show天地為酒吧一條街，不到晚上還真不是他的show time。

（何冠奕/新媒體編輯）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）