今年5月，是美國總統拜登的「東亞月」。在東南亞方面，美國在5月12日於華府做東道主，舉辦東南亞十國的高峰會。在東北亞方面，拜登將於5月下旬出訪，將先造訪南韓，會見5月11日才就任的尹錫悅總統，並與日本首相岸田文雄，舉行「四方（美日澳印）＋南韓的安全對談」。

這個月，在政治上，菲律賓和澳洲是關鍵。5月9日是任期六年（不得連任）、總統與副總統是分開投票選舉的菲律賓大選，而澳洲的國會大選，隨後將在5月21日舉行。在既有親美的日本和南韓新政府之基礎上，36年前下野的馬可仕之子、小馬可仕當選菲律賓總統，現任總統杜特蒂的女兒則當選副總統，拜登5月下旬的日韓之行，如果還能在東京會見準總統小馬可仕，將是「預防性外交」的重大成就。此外，澳洲現任總理莫里森的自由黨，去年底以來一直落後於工黨，5月21日的國會大選，勝敗未定。拜登的亞洲行，或許是一劑強心針，有助於莫里森總理所屬的自由黨選情。如此一來，則從東北亞到東南亞，美國在未來至少四年以上，都擁有西太平洋穩固的政治防線。

而在經濟上，RCEP是關鍵。由於印度在前年底退出，中國大陸主導的RCEP，今年1月1日已經正式上路，這個全球第一個同時包括中國大陸、日本、南韓在內的經貿區，將因為東南亞十國的長期經濟發展前景，勢必進一步帶動東亞地區的政經地位之提升。相形之下，退出TPP之後的美國，並沒有因為拜登去年就任之後，而再行加入由日本主導的CPTPP。雖然中國大陸已經在去年底提出加入申請，現階段而言，跨越太平洋兩岸的市場，少了美中兩強的龐大市場，CPTPP欲大不易。

至於在軍事機制上，美國推動的印太戰略成形與否，關鍵在於印度。從長久以來1954年的美韓共同防禦條約、1960的年美日安保條約，乃至於2007年「四方安全對話」（美日澳印度），以及去年所建立「澳洲-英國-美國」（AUKUS）的安格魯-撒克遜聯盟，如果還能在日本和南韓以外，再加上大選後的菲律賓和澳洲，則西太平洋軍事防線將可望成為強化的2.0版。然而，就2月俄烏戰爭以來，印度「不願意選邊站」的政治立場觀之，印太戰略尚停留在「停看聽」的階段。

再回頭看，在印太戰略下的「印太經濟架構」（IPEF），也有待解決的問題。雖然美國政府展現強大的政治決心，但是，依據華府智庫CSIS今年4月的報告指出，讓亞太國家最感到困擾的問題，莫過於「不清楚的形式與功能」（unclear form and function）、「要求的多，給予的少」（many asks, few offers）、以及「（運作）持續性的質疑」（doubts about durability）。因為除了印度以外，區域內的國家、尤其是東南亞十國，將逐漸受惠於今年上路的RCEP。相對來看「印太經濟架構」，很難有更實惠的吸引力。

綜合以上所述，「東亞5月」的國際政局，在俄烏戰爭、有南韓和菲律賓新任總統，以及澳洲國會大選則在當下，拜登能否在到訪韓日的期間，提出「印太經濟架構」的具體作法，如何區隔日本主導的CPTPP，都會影響「東亞月」的豐收與否。

再就更長期來看，到11月8日美國期中選舉前，印太戰略受到三大因素的影響。 第一，俄烏戰爭的是否結束、如何結束。第二，「四方＋南韓安全對談」加強版的運作成效如何，有待觀察。第三，美國能否提供印度建立全球供應鏈的歷史機遇，有沒有加入CPTPP的經濟誘因，甚至印度會不會重返RCEP，這些短中期的區域經貿發展，都影響印太戰略的進展。

對於拜登總統來說，5月的「東亞月」，以及亞洲太平洋地區的政經組織活動，不只牽動地緣政治板塊的可能變動，也是印太戰略成敗的關鍵時刻。如果俄烏戰爭延宕，嚴重的國內通膨，其結果恐將導致拜登總統在期中選舉受挫，而一旦美國民眾用選票表達對於民生經濟優先於國際政治的渴望，則美國的印太戰略將更難推動。