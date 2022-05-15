全台本土疫情迅速延燒，快篩之亂意外掀起「快篩陽即確診」話題，雙北市長紛紛「自主應變」，卻惹中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中駁斥若出了事「誰來負責」，已讓中央地方防疫政策對撞陷入平行次元。

宇宙學定義平行次元是指一個理論上的無限個或有限個的宇宙集合，各自包括一切存在但卻沒有交集；陳時中指出了快篩會有「偽陽性」的問題，新北市長侯友宜急喊「指數型海嘯已經上來了」、台北市長柯文哲也說「PCR確診才給抗病毒藥會死很多人」，儼然已是毫無交集的防疫霸權。

指揮官陳時中宣布將要求個案發病3天內提供口服抗病毒藥物，不甩雙北市市長「快篩陽即確診」防疫藥物現領政策。無奈的是自主防疫、居家檢疫、居家隔離在身份辨識才是最大破口，不論視訊診療預約混亂、防疫醫療量能浪費、快篩真假難辨、抗藥一劑多用等亂象，中央與地方卻還針對「快篩陽即確診」政策各吹各調，不如合力解決確診身份驗證與醫療行為的雙重問題，而非糾結篩檢層次的定義問題。

中央地方防疫政策莫陷各吹各調的平行次元，毫無交集的防疫霸權只會造成民眾無所適從，討論篩檢層次的定義問題，不如解決身份驗證與醫療行為的防疫程序。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※