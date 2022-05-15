鴕鳥被追得無路可逃時，千篇一律埋頭沙推，民進黨防疫政策類似。從不普篩，即使現在面臨omicron大流行，政府還是不普篩，只是開放老百姓自行篩檢，篩劑自購，此與西方及對岸大陸的防疫工作大相逕庭，難道不普篩是科學防疫？台灣優於美國及大陸？

說白了兩年半來，民進黨的防疫政策，第一追求美化數字，帳面好看，其次才是防病毒擴散，當兩者不可得兼，病毒有壓過政治態勢，立馬政治高舉。「防疫看政治，政治看上意」，沒想到的是omicron大流行，席捲台灣小確幸，戳破台灣神功護體假象，讓真相再也不能躲閃於政治底下。

不普篩有甚麼好處？一省錢、二省事、三好看，世界模範生。故在國外與對岸做快篩及核酸檢測，都是政府花錢，人民免費，追著人民做檢測；台灣是人民花錢，追著政府做檢測。台灣政府不是沒編預算，不是花不起這錢，而是「以錢制篩」，壓制確診數，可謂費盡腦筋，抓破頭皮。

近日因每天疫情確診已攀登6萬及死亡進入40（黑數當不止），如果是住在醫院附近，會感覺救護車的聲音，讓人驚心動魄，從晚到早，進進出出，異於往昔。

在每日防疫中心的疫情報告記者會中，只見確診及死於確診打了幾劑疫苗，不見打了何種疫苗？高端？莫德納？AZ？還是BNT？無此數據，可公布讓老百姓來做參考，這是政府刻意迴避還是疏漏？

「凱撒的歸凱撒、上帝的歸上帝」，「政治的歸政治、防疫的歸防疫」，如無意跟選舉胡攪蠻纏，就請公布確診及死亡打了幾劑仍被突破的各家疫苗數據，一併端上，晾在光天化日之下，讓民眾看清真相。

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