（本報系資料照片）

行政院不顧人民健康產生危害疑慮，挾執政優勢逕自推動含萊克多巴胺美豬於去年開放進口。儘管有嘉義、台南、台中、台北、桃園等多個地方議會立法通過「禁萊豬」之地方自治條例，然旋即再遭政院宣告無效，相關縣市只得依權限聲請釋憲，日前憲法法庭宣告行政院規定合憲，令人遺憾！

然而地方聲請釋憲本就是「明知不可為而為之」，欲窮盡各種法律救濟之可能；卻基於憲政權力運作之現實，釋憲成功機會本就渺茫。原因出在大法官產生方式，乃由總統提名、再經國會同意後任命，且採交錯任期制而非一次全員改選。表面看似經立法院代表民意且非同一屆立委所選出；但擺在眼前的是，目前15位大法官中就有11位大法官是由現任總統蔡英文所提名，像萊豬案如此富含政治性的釋憲案，豈有可能循釋字738號電子遊戲場設置距離案—極為單純的民生議題案，進而做出有利憲法地方自治精神的解釋?

憲法法庭此次合憲理由申明，有關進口肉品及其產製品殘劑安全容許標準屬中央立法，且各該地方議會通過之自治條例遭政院宣告無效或不予核定部分，並未逾越憲法賦予中央監督地方自治之權限範圍，更搬出我國憲法就政府體制採單一國，而非聯邦國體制，地方自治團體就自治事項之立法權，仍應受憲法及中央法律之拘束。

易言之，本案多位大法官作出解釋之理由，不啻是間接宣布「地方自治」的存在，必須完全服膺於中央權力行使之拘束，而不問中央法律本身立法是否有充足之科學依據，亦忽略釋字第785號—有關人民健康權之解釋精神存在，乃為憲法第22條所保障之基本權利（釋字第753號及第767號解釋參照），憲法所保障之健康權，旨在保障人民生理及心理機能之完整性，不受任意侵害，且國家對人民身心健康亦負一定照顧義務。

至此，政治上中央至上的無上原則，已大大凌駕於政府保護人民健康之義務，憲法解釋上出現自打嘴巴邏輯，已讓憲法從受人民依歸尊崇轉而跌落凡塵，神聖性蕩然無存。

如此偏袒中央權力行使之釋憲結果，無異鼓勵未來中央執政者將中央與地方權力分立的精神束之高閣，一旦權力嚴重失衡，將導致中央透過種種立法手段，加大干預或侵害地方僅剩不多的行政權力。倘又中央出現一黨獨大近乎專政的政治局面，則地方自治可告休矣。

1930年代，魯迅在受藝文界各方保守力士的圍剿時，曾言：「公理和正義都被正人君子奪去了，所以我已經一無所有。」經過此次釋憲後的台灣，那些寥寥可數的道德價值觀，又遭那些自命「清流之士」的政法人士所掠去，很快的，老百姓不僅會一無所有，更將一無所知，寧不悲哉？（作者為自由撰稿人）

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