21世紀是創新導向的時代，各式各樣的創新活動層出不窮，但成果良莠不一。誠然，累積基礎科技底蘊必須模仿、複製、學習西方先進的科技知識，但如果能在市場應用與科技學習的互動進程中，螺旋式的向上提升、轉化本身科技底蘊才是模仿學習的初心，而智能技術的興起正提供了一個這樣的契機。

科技創新是有層次、有類別、有產業針對性，並非侷限於科學技術的研發，另外還包括基礎設施、配套政策與措施、制度創新等。美國加州矽谷是全球高科技創新的典範，矽谷不但代表了創新、現代、新潮、先進，是現代科技進步的典範、是一種科技創新與人文社會結合的生活方式、是一種獨一無二的有機體、蓬勃活潑的創新文化。但單純模仿矽谷的創新模式能保證創新能力全面提升嗎？

分析創新生態與發展必須是「系統性」，如此才能在各個組成元素的互動關係中尋找創新機會，才能從人文面、產業結構面、技術經濟面等面向掌握創新的動向。由美國學者Carlsson所提出「技術系統」能系統性的描繪國家的技術能量，其中包括四大區塊：技術接收能力、科技網路連結、供給端技術多樣化應用、需求端市場多元化應用等，是一個用於分析、謀劃、建構企業科技治理的系統框架。

科技創新既是人類生活的一部分，必然牽涉到社會體系、文化傳承、科技教育、經濟活動等。從近代科技創新的歷史軌跡來看，創新成果似乎與區域文化有關；基督教文明（尤其是猶太人）成績斐然，而在古老文明中如中東地區、拉美、非洲或東亞儒家文化地區成果極為有限，就算近年來日本、大陸與亞洲四小龍經濟發展有成，科技創新仍然只有零星「點」的成長，但系統性「面」的成長相對遲滯。

在科技發展史中，四大工業革命雖說都跟人類使用能源的形式有關，但隨著能源技術的升級，其他周邊技術也獲得共同升級的機會。18世紀的科技創新源自於歐洲啓蒙後蓬勃的科技發展，如牛頓力學與熱力學的系統研究與應用，此時科技創新的重點在於垂直整合的技術優勢、企業治理、市場效率優勢及佔有率等；1970 ~ 2000年是電腦技術、無線通訊、互聯網蓬勃發展的時代，垂直分工與演算法(Algorithmic Manipulations) 導向産業經營也把產業推上另一個高峰。

2010年開啟了互動式Web2.0網路時代，開放式創新模式也隨之興起，透過開放互聯網連結，把企業核心創新能量外部化，而此互動式的模式也間接強化了企業的技术實力；2020年後智能資通訊 Web3.0時代 (AI+區塊鏈+智能網路)，分布式經濟提供了一個全新的創新機會，網路由無所不在(Ubiquitous Reach) 規模經營，轉型成為高度專業化、智能化、資訊趨動的分佈經濟(Distributed Richness) 的生態系統。換言之，智能科技驅動科技創新就是技術系統全面升元級、創造新消費主義優勢多元格局的開展。

在兩岸的創新策略推動是產業轉型最大驅動力，而其謀劃基本上是遵循儒家資本主義 (Confucian Capitalism)的運作模式，也就是政府直接介入、主導科技創新的方向與資源的分配。華人講求「分合戰略」，但在追趕先進國家技術優勢的同時，領導力與技術專業的平衡始終沒有發揮該有的功效，其最大癥結在於「見樹不見林」思維模式及專業不足的窘境。

多年來，在西方強勢文化的主導下，我們接收的科技資訊多半源自於歐美的體系，四大工業革命、牛頓力學、熱力學、量子力學等，所以我們會認知西方的科技創新文化是「放諸四海皆準」的法則，故一味「模仿「、「宣揚」、「歌頌」歐美的創新文化，甚至以為可以複製、可以模組化先進的科技優勢。我們模仿、學習了歐美科技創新的「表面」，但沒有認知到更深沈的人文意涵，更沒有能夠透過市場與科技的互動提升本身「技術系統」的能量。我們的大學教的是西方的科技，而科普教育學的是西方高科技文明的哲學與歷史，甚至大學教師評鑑也是延用英美商業機構的制度， 但「橘逾淮為枳」，我們如此模仿、吸收西方科技文化的「性價比」是不是太低了。

台灣早年的投資成就了關鍵的高科技半導體產業，但近年來，創新成果顯得瑣碎而乏善可陳，許多技術還在篩選階段就被媒體大肆渲染，所以還未上市就飛灰煙滅了。在組織產官學創新能量時候，「跟風」歐美樣板產業成立了各式樣的「國家隊」，包括量子科技、人工智能、半導體、生技醫療、電動車等，雖然看似雨露均霑滿足各方需求，但老梗式「產官學」合作研發難以發揮預期的效果，更無法「技術系統」的綜合實力，技術轉型緩慢。

智能技術的開展提供了一個跨業互動式創新契機，碎片化、分布式技術專業化與產品客製化是其精髓。在吸取先進經驗的同時，利用智能技術可結構性、客覌性技術/市場互動，克服跨業可相互通性 (Interoperability)及知識認知的問題，使得彈性商業模式可充分發揮，很大一部分實現了消費主義的目標(供需多元互動)，是落實技術轉型與「技術系統」升级的最佳手段。另外，結合數據庫、軟硬體智能技術，網路奇點 (Singularity) 等協尋運作，達成「另類」分散式創新文化標準化及模組化的目標，推動另一波科技創新的風潮。（作者為陽明交通大學退休教授）

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