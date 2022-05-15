台北松山慈惠堂連續兩天發放4000組快篩試劑供民眾免費領用，然而大批民眾冒雨排隊的景象，卻遭綠營側翼嘲諷是「信義區の快篩乞丐」。

民眾排長龍不管是買較便宜的快篩劑，或領民間贈送不花錢的快篩劑都是不得已，誰願意去冒炎陽或淋雨之苦去排隊？快篩劑不夠不是政府應該解決的問題嗎？別國政府做得到為什麼台灣做不到？老百姓冒染疫及排隊之苦竟然還被取笑是乞丐，到底誰是乞丐？不就是政府麼？

當初疫苗不夠，世界各國見到台灣的窘狀紛紛伸出援手，美國、日本、立陶宛、波蘭、捷克、斯洛伐克...等，或多或少都捐贈了一些，其中有的是主動，有些是被要求，不管怎樣，面子總是有些不好看，不是防疫模範生嗎？怎會淪落至此？當初民眾也沒諷刺國家是乞丐，要接受別人援助，現在自己老百姓排隊拿疫苗竟被說成「信義區の快篩乞丐」，真叫人情何以堪？

疫苗不夠，民間主動幫忙還處處刁難，不得不靠外國施捨；快篩劑不夠，卻嘲諷民眾貪便宜、像乞丐，誰願意當乞丐？誰造成的乞丐潮？執政者你們慚不慚愧？好不好意思？

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