美國總統拜登將於本月20日至24日出訪韓國、日本，此行將分別與韓國新任總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行雙邊會議；訪日期間也會與澳洲、印度和日本領袖召開四方安全對話（Quad）。有鑒於近期區域情勢發展，9名共和黨籍眾議員日前聯名致函拜登，呼籲他此行應考慮加訪台灣。

議員們在信函中表示，若要展現美國對台承諾確實是「堅若磐石」，建議拜登應親自訪問台灣，並與總統蔡英文當面談論如何深化美台安全與經濟夥伴關係。這是拜登於去年1月就任以來首度訪問亞洲，其重要性自然不在話下。外交部副發言人崔靜麟隨後僅簡單表示，「感謝相關國會議員的友誼與支持，目前沒有相關規畫」。

在國人聞訊興奮之餘，一向敢作敢衝的綠委王定宇卻先給國人澆上一盆冷水，並打上一劑預防針。王指出台灣當然歡迎拜登總統，不過尊重美國白宮及國務院的外交行程安排，「縱使拜登無法造訪台灣，也不會減損台美之間的關係」。此話真是令國人氣餒。不過王立委也確實是有自知和先見之明，畢竟美國會議員的呼籲只是作作樣子，也趁機為將來要求台灣政府捐助政治獻金時預先播下種子。

如果拜登來台訪問，可以達到多重目的；一來可以彰顯台灣位居第一島鏈，且是在最為脆弱的中間位置，共同對抗中共的重要性；其次是在台灣面對新冠疫情肆虐，以及中共武力威脅日益加劇情況下，來台探視包括在台協會、美國商會、美國學校、美國僑民等數萬的美國子民；當然還有一點，就是證明美國政府官員強調不下百次的「美台關係堅若磐石」一點都不假。

西諺有云「行動勝過言語」，我們中國人也有相同的說法，那就是「坐而言不如起而行」，拜登此次亞洲之行，已經到了台灣的家門口，讓我們竭誠歡迎他的順道來訪，也可算是「風雨故人來」。如果實在是「不方便」的話，至少可以在日本與蔡總統來個視訊會議，也算給致函的眾議員們及台灣人民有個交代！

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