2022年5月13日在台北銘傳大學舉辦了一場「兩岸合作預防犯罪」的研討會。值得介紹的是，這場會議的開會方式有別於一般，是採用了互動管理（Interactive Management）的複雜社群系統工程設計操作，共有13位來自產官學界的跨領域參與者，經過4個多小時數個回合的發散收斂，先將65個原始課題策略精簡整併為24個，繼經優先票選為10個，再以結構比較與套裝軟體支援，產出整體課題明確合理的增強結構。

IM是一套民主與科學的開會方式，能讓每位參與者對等尊重暢所欲言，全程錄音錄影公開透明，並能有效獲得符合眾意的群體共識，充分體現了成熟民主社會中應有的共和主義公民身份觀。

如此的民主協商程序方法，是於1980年代即已在美國開發成熟，並且隨即由大陸科學領域的奠基人以學術交流方式引進，只是在黨國一體的體制之下，實際上大概還用不上。台灣則係於2000年引進，迄今已成功舉辦了50餘場。

3年前大陸高層已經出於高度善意，提出以民主協商方式獲致一國兩制的台灣方案，然而台灣在眼前的輿情政局下迄未正式回應。相信不是各界關注壓力不大，而是概因政黨組織文化，學者專家領域，媒體報導角度，加以受制於台灣解嚴民主30年以來，仍然存在的許多當時匆匆帶過，未能按部就班的體制建構與公民養成基礎工程。前者例如地方自治，後者即如公民治理。

以引領西方價值的美國經驗中較為相關的部份，大體即是Public Affairs領域。最早在黨外時期即有海外的台灣人公共事務會（FAPA)，隨著解嚴的1990年代，總統府的參軍室低調地改成了公共事務室，幾個大媒體與主要的外商公司都設立了公共事務部門，高雄的中鋼公司也將公關處改成了公共事務處。然而一直到近來的CSR與ESG等，是在金融認證國際接軌的要求下，台灣的實務運作才不得不趕鴨子上架。

至於學術界，可以談談美國的經驗。相關的領域係有1970年代即引進台灣的MPAdministration與MBAdministration，前者是於1920年代將政府的穩定運作自更替的政黨政治中分離出來，後者則為了復甦帶動產業經濟與全球佈局。

值得注意的是，相隔了二戰的這兩個領域，其實當時的MBA主要乃是參考了MPA而設。然後則是1970年代的美國社會，在議題帶動的內外變遷之下，為求濟補資本主義的市場失靈與政府失靈，而衍生發展貴在自發的MPAffairs。這三者之間的順序邏輯，大致即是人類發展的政府（傳統威權）統治、市場（現代經濟）管理、與社群（後現代民間）治理。台灣的情況交互混融，存在區位世代的各種差異。

1990年代是台灣質變的相應階段，然而資本主義的私利營求與傳統封建的表群裡，仍然明顯制約了原本應由的脫胎換骨向上提升。曾亦有謂西方2、300年的民主素養台灣不易於2、30年間蓄涵養成。然而眼前政黨失靈牽動全球的台灣，究竟是魚是龍或戰或和的難題考驗，似乎也已到了圖窮匕現不容再拖的時刻。

民主治理與訓政時期的要義，本在著墨自現代菁英領導（elite directed）而至後現代導引菁英（elite directing）的轉換調適。台灣雖已錯過循序漸進的多次機會，然而就像許多經驗環節的移植生根一樣，國人早已習於自我拿捏的短平快步調特色。

基本符合民主治理分散（disjoined）精神，發自個體成於社群的IM，或正可謂：管理旨在治標，方法原是小技，然當機緣已至，小兵可立大功。（作者為孫文南院院長）

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