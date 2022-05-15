日前傳出陸生無法以入台證在台購買快篩試劑，後雖經陸委會協調，現已解決問題。但陸生在台灣社會始終是邊緣人，身分上為「停留」而非「居留」，一旦疫情爆發，就會遇到像是買不到口罩、無法打疫苗、無法快篩等困境，所有問題都必須透過媒體及民代反映後方能解決，如果想要類似狀況不再發生，恐怕只有將陸生納入健保一途，他們在台灣的求學生活才能夠獲得保障。

針對數名陸生在台確診，國台辦日前回應，民進黨當局始終沒有給予陸生公平待遇和相關權益保障，台灣疫情爆發，使這一項問題更加凸顯。因此呼籲民進黨當局，正視並改善大陸學生的權益保障問題，不要再推諉敷衍。

陸生相關醫療問題，單憑商業保險恐怕無法解決陸生在台醫療及防疫問題，如今疫情嚴峻，陸生也難以返回大陸，況且陸生如今在台人數十分有限，納保問題相對容易處理，蔡政府倘若只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，恐怕無法解決陸生相關醫療問題，無法落實人權保障，也會造成台灣防疫的缺口。

事實上，蔡政府在2017提出《全民健康保險法》修正草案，企圖把陸生納入健保。不過，當時的作法是一併把所有境外生保費從新台幣749元提高到1249元，引起教團不滿，導致陸生納保一案最後不了了之，實屬可惜。如今疫情在即，應即刻給予陸生納保，使能達成境外生友善校園及國際化環境。

台灣與其花大筆鈔票援外，倒不如照顧好境內的陸生及外籍生，之前2020年6月民進黨政府宣佈開放11個低風險國家或地區學生入境，然而7600名大陸學生卻被排除在外，若以當時大陸每日新增確診遠比名單中的所謂低風險國家或地區少，顯然對於大陸地區有所偏見。

2021年7月政府開放18歲以上民眾登記接種疫苗，但也將陸生排除在外，使陸生連登記的機會都沒有。今年4月實施快篩實名制，民眾憑健保卡購買快測包，由於陸生長期無法參與健保，不僅醫療權益無法得到保障，包括之前的口罩和此次的快篩試劑均無法第一時間購買。凡此例證，皆說明蔡政府對陸生及外生缺乏整體通盤的權利保障，試問這該如何構建友善安全的校園環境？

真正的關鍵在於《全民健康保險法》第9條，在台就學的外籍生及僑生，只要在台居留滿6個月，就可以納保，而陸生的身分，因《台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案》規定為「停留」而非「居留」，故無法納保。陸生的保費是否應全額自付？為了這一點錢恐怕還有相當討論的空間。

甚麼是公平？甚麼是人道考量與人權價值？蔡政府口口聲聲說政府資源有限，卻浪費許多不必要的醫療支出；只有正視陸生來台是居留而非停留，觀念改變，陸生納保才有真正出路。畢竟陸生只是希望得到平等的對待；健保能夠帶給陸生醫療保障，不用擔心生病；更能早日檢討「三限六不」不合時宜的規範必須修改。

總之，陸生納保的爭議在於陸生身分，讓陸生自付保額，看似公平，其實隱藏著偏見，陸生在台求學是居留而非停留，這些孩子又佔了台灣多少醫療資源呢？捫心自問，陸生來台，與其他外籍生相比，特別受到《台灣地區與大陸地區人民關係條例》、《大學法》、《專科學校法》與「三限六不」政策限制，倘若沒有無差別的對待，陸生永遠都無法得到一般的尊重與照顧。健保是台灣的驕傲，如果僑生、外籍生都能參加健保，我們是否應讓陸生一起見證這份台灣驕傲，展現台灣的包容。（作者為文化大學國發大陸所副教授）

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