因應PCR確診塞車，中央疫情指揮中心15日開放65歲以上快篩陽性，且經醫師評估者予以投藥。然而此族群染疫占率為13%，以每日確診新增6萬多例來計算，每天將有8千多人符合資格，為數龐大，其實可就箇中風險較高者優先予以投藥。

Omicron死亡風險最重要的因素是年齡，以香港來說，7成以上死亡人口大於80歲，而台灣目前將近5成。其次是疫苗施打劑數，以80歲以上來說，香港未打疫苗死亡率高達16%，打1劑降到7%，打2劑降到4%，而打3劑降到1%，至於台灣，打3劑的死亡保護力達87%左右。因此，應就超高齡、未打疫苗，且快篩陽性者盡速投以抗病毒藥物。事實上這類藥物降低死亡率的效果對未打疫苗者較為明顯，因充分接種疫苗者的死亡率已大幅降低。

台灣每日新增案例已4天都停在6萬多例之譜，這有兩個可能，一是確診量能觸頂，讓曲線升不上去，二是Rt值確實降低，壓平了曲線。中南部疫情相對落後，PCR量能仍充裕，近日新增確診減緩應是人流指數因大家擔心疫情而自動縮減，使得病毒傳播慢了下來。

如果Rt值繼續壓低，那麼高峰會來得更晚與更低，等於要做更長久的抗戰。以目前的新增曲線，高峰可能不會超過每日20萬例，而以每200例需要1張床位、每人平均住院5日來計算，現有專責床位在兩周後高峰到來時應夠用，接下來防疫最重要目標是降低死亡率。

香港死亡人口有超過一半來自安養院，因此長照機構將是防護重點。台灣有1千餘家長照機構，已超過600家傳出疫情，其他400家必須做好感控措施，避免被病毒攻進去。長照機構住民3劑施打率是最重要指標，對於尚未施打的住民應一對一勸說，若仍不願意，可請家屬帶回家自行照顧，以避免群聚感染。

台灣目前死亡率約萬分之3，低於紐西蘭的萬分之7、新加坡的萬分之11，與韓國的萬分之13，原因有二，一是80歲以上染疫占率，二是80歲以上死亡率。香港死亡人數高達9千多，就因80歲以上染疫占率超過5%，而韓國也將近3%，台灣目前則是1.2%，若能繼續把超高齡長者保護好，就能保持低死亡率。超高齡者染疫後，若能針對未打疫苗者盡速投以抗病毒藥物，也可進一步降低死亡率。

蔡總統要求北北基桃增設大型篩檢站，但雙北市長認為幫助有限，應全面以快篩陽性取代PCR確診。香港在2月爆發疫情後，因PCR量能不足只好在3月初啟動「快測平台」，讓民眾自行通報快篩陽性，且視同確診，無須醫師診視。施行後染疫者得以盡速居隔，使得曲線往下折彎。以台灣民眾對防疫的配合程度，可考慮仿照香港讓民眾「自主確診」。若擔心確診的法律效果可另立「疑似確診」，讓快篩陽性者的醫療與公衛措施盡速進行，但法律端仍須有PCR確診。

再過兩周，確診高峰即將到來，該調整的防疫措施必須盡快進行，屆時才不會手忙腳亂，增加無謂傷亡。

（作者為醫師）