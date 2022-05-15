美國與東協5月12日到13日在華府舉行實體峰會。雙方決定於今年底把雙邊關係由戰略夥伴提升為有意義、具實質且互惠互利的「全面戰略夥伴關係」。拜登同時宣布，美國與東協關係進入「新紀元」，並任命國家安全會議幕僚長亞伯拉罕出任懸缺5年的美國駐東協大使。

東協10國其中緬甸軍事政變領袖敏昂來沒有獲邀，菲律賓因為政權即將交替，所以杜特蒂也沒有參加，因此一共是8國領導人與會。8國裡面，值得關注的是新加坡、柬埔寨與印尼3國。

新加坡總理李顯龍積極扮演美國與東協的橋梁角色。俄烏戰爭爆發後，新加坡譴責俄國並參與美國領銜的對俄制裁；3月底美國擬邀東協領導人到華府峰會，但因有些人無法參加而被迫延到5月，原訂時間變成李顯龍一人到白宮與拜登會晤；5月，李顯龍又再訪白宮參加峰會。這樣對美國力挺，反映出新加坡外交的傳統：拉住各方強權在亞洲維持平衡，從中爭取小國最大利益。這由李顯龍在峰會後的講話看得最為清楚。他說：「沒有其他人能取代美國的角色，而今區域的勢力平衡在改變，所以我們更加感謝美國能繼續保持參與。」

柬埔寨是東協的輪值主席。在峰會之前，柬埔寨一位高階官員表示，美國必須以尊重與平等的態度與東協領袖見面，且拜登若要證明對東南亞是認真的，就應多花一點時間與東協領袖進行雙邊會談。我們平常觀察國際會議，除場內決議外，更關切的是場外的兩兩雙邊會談，那才是真正的重頭戲。但這次卻沒有雙邊會談，連柬埔寨這個輪值主席國也沒機會和拜登單獨會談。對這點，柬埔寨應該有一點失望。

印尼是G20的輪值主席國，但佐科威也沒機會與拜登單獨會談。美國希望印尼今年G20峰會不要邀請普丁，但印尼最多只做到同時邀請俄、烏兩國元首參加。峰會後發表的聯合願景聲明也呼籲雙方立即停火，強調主權獨立、領土完整，但沒點出俄國之名。美國說不會要求東協選邊，其實是美國也無力要求東協選邊。

這次峰會也沒點出中國的名字，但大家都看得出美國劍指中國的布局。所以中國領導人習近平4月21日在博鰲論壇開幕講話上提出全球安全倡議，以共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，拉高關注的視角到全球層次。大陸外長王毅則在低一個層次，對個別國家進行固樁，5月6日跟印尼統籌部長盧胡特舉行視訊會議，強調任何地區戰略都應該是互利共贏，不是零和博弈；8日跟柬埔寨外相布拉索昆視訊，呼籲亞洲國家應審慎並抵制任何挑釁。

王毅表示今年中國舉辦金磚峰會，柬埔寨舉辦東協峰會，印尼舉辦G20峰會，全球治理進入了「亞洲時刻」。中國願助柬埔寨在其中扮演建設性的角色。這在柬埔寨聽起來就悅耳多了。

中國高舉的亞洲時刻，對上美國宣布的新紀元，將美中地緣政治較勁帶入了新的階段。亞洲國家本就有自己各自的夢，對中美兩國的親疏關係也各自不同，美中兩國經營東南亞的用力深淺也各有不同。然不管美中如何較勁，東南亞的重要性日漸升高都是不爭的事實。這都是我們作政經布局時必須考慮的背景情境。

（作者為東吳大學政治系教授）