俄烏戰爭打了兩個多月後，愈來愈多的聲音質疑這是場美國對俄羅斯發動的代理人戰爭。4月下旬美國國防部長奧斯汀密訪烏克蘭後表示，美國的目標是要看到俄羅斯「被削弱」到不能夠再入侵鄰國。這間接證實了各方的推斷，美國不派一兵一卒，就達到北約30多年經營與東擴都達不到的目標。如果拜登政府對中國的「激烈競爭」是要遏制中國到不能夠再挑戰美國，那麼美國將在台海複製這套做法，就很自然成為各方會聯想到的揣測。

拜登政府想要讓台灣替美國打代理人戰爭嗎？這個本質屬於「用，示之不用」的戰略謀畫，當然不會公開宣示，不過美國某些說法與做法暗示了這個方向。

例如，美國雖宣示政策沒變，國務院網站卻刪除了「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等表述；國防部多次提醒中國武統台灣的目標或時間表，並表示2027年中國將具備這能力。這些都有使台海戰爭成為「自我實現的預言」效果。而改換台灣軍購武器清單，似乎也有改變台灣防衛戰略往「烏克蘭化」發展的意圖。

但台灣人願意為美國而戰嗎？

戰爭有兩種，一種是有限戰爭，另一種是無限戰爭。早期戰爭多是有限戰爭，目的是為了爭奪水源或某塊土地，或某種價值觀。你說這個島是你的，我說是我的；你說這種制度有優越性，我說那種比較好。爭執不下怎麼辦？打仗嘛，誰贏了聽誰的。在國際無政府狀態下，戰爭成為最後的裁判。因此雙方戰場交鋒定勝負。即便贏家用了些詭計或稱為戰略，輸家也接受。

但如果輸家不認輸，再度徵兵、重新武裝部隊，非拚到國家存亡不可，那就變成無限戰爭了。例如二次大戰的「總體戰」，贏家要求輸家「無條件投降」，輸家堅持打到最後一兵一卒。結果是德國打柏林保衛戰、日本挨了兩顆原子彈，戰爭才結束。

無限戰爭很可怕，那是把人民生命財產當籌碼全部賭上去。德國與日本的戰後慘況，80歲以上的老人家應該都知道。因而1982年英國與阿根廷的「福克蘭戰爭」就格外讓人耳目一新。雙方各派部隊打一仗，決定福克蘭群島的歸屬，傳統武德與戰爭規範再度受到重視。阿軍被包圍後看沒有獲勝希望就認輸投降，沒有人要求他們奮戰到底，為國家犧牲生命。英軍也尊重他們的戰俘待遇，戰後送他們回國。

未來「台海戰役」如果真打起來，是有限戰爭還是無限戰爭？沒有人知道答案。但外界看得出來，美國或北約不斷提供烏克蘭武器，俄烏戰爭將愈來愈往無限戰爭發展。如果美國看俄羅斯被嚴重削弱，忍不住誘惑而終於出兵，那最後不是打基輔保衛戰，就是引爆核戰。

不必諱言，預言中的「台海戰役」必然和統獨議題掛勾。無論結果被歷史記載為「統一戰爭」或「獨立戰爭」，相信台灣人都不願意打成無限戰爭。因為所謂「正義」，應該是政府要保護人民的生命財產，而不是要人民用生命財產保護政權或意識形態，更不是為了捍衛美國利益。

（作者為台灣國際戰略學會執行長）