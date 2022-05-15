淨零碳排是全球迫切課題，世界各國無不設法提前淨零以免氣候災難殃及無辜子孫！但至今，蔡政府所提之淨零路徑、「氣候變遷因應法草案」仍陷於綠能發展不足之困境，當政府已承認2025年20%再生能源必定跳票時，如何期待2050年用再生能源70%達標淨零！？

淨零危機迫在眉睫，2018年中華民國國民用公投複決刪除《電業法》第95條「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」文字，已清楚表達「以核養綠」的全民共識。蔡政府卻不改1986年民進黨創黨以來「非核家園」神主牌，執意將核能排除於能源選項之外，未來缺電、產業出口國際碳稅額外財損「事小」，倘氣候災難真實上演，屆時誰為錯誤的「非核」負起千古罪責？對此筆者認為韓國的故事值得蔡總統借鑑，別讓蔡主席害了該為全民幸福負責的蔡總統了！具體建議如下：

一、 韓國「非核政策」大破大立，蔡政府應見賢思齊。

韓國政治產業及社經發展與台灣地區近似，台、韓首座核電廠均建於1970年代，核電50年來都是穩定基載能源。自韓國政黨輪替可見「擁核──非核──擁核」的變化：李明博、朴槿惠政府（2008年～2016年）立法強調核能經濟發展優勢，核廢料設址爭議也由特別立法、地方公投妥善解決「鄰避（not in my back yard, NIMBY）」疑慮。當年日本福島核災、韓國慶州與浦項等地震，使持「非核」、「以再生能源取代核能」的文在寅在2017年贏得總統選舉。

然而，文在寅2021年提出「非核」的「2050碳中和實現戰略－再生能源占比60%～70%」，不僅遭譏「虛幻」且事實上對核電依賴不減反增。受限電、空汙所苦的韓國人民對核電支持率從2017年35.5%提升到2021年超過70%。甫就任總統的尹錫悅於參選時即反對文在寅的非核政策，更指出：若為非核而將再生能源提高到70%，將使2050年電力成本上升達5倍之高、嚴重打擊經濟！文在寅也斷然在今年2月卸任前對「非核」改弦易轍，表示「核電是未來60年的主要電力來源」。

韓國經驗正是筆者所強調：能源政策認錯「反覆」好過「一意孤行」，蔡政府理當反思並做到更好！當各國戮力研究核電延役、擴建之際，若蔡政府仍認為「拒絕核電作為過渡能源」是仁心理想，則應以最速件作成詳盡可行性報告，向全國人民開誠布公其終結核電、自陷淨零碳排困境也在所不惜之原因，切莫抱持「民可使由之，不可使知之」的封建思想；倘「非核」早已不合時宜，筆者建議蔡總統（而非蔡主席）擔負職責，收起民進黨神主牌、回歸符合民意且實際的「以核養綠」！

二、 能源政策應服膺科學，科學家對待科技應悃愊無華。

能源發展攸關國家競爭力！筆者引頸期盼中研院提到的：氫氣、地熱、海洋能、固碳等新興技術，成為能源供給的生力軍；但蔡政府執意2025年停止運轉核電，孤注一擲於「未來科技」的態度令人毛骨悚然，實則保留核電、有備無患才是長治久安之計！科學家應服膺真理、知無不言，故服務於學術研究最高殿堂的中研院廖院長（隸屬總統府）、工研院劉院長（隸屬經濟部）應該堅守研究中立，莫因「非核神主牌」緘默。蔡政府應以科學而非政治淨零，用「最壞打算做最好準備」，落實「留下一個更好國家」的勝選承諾，為下一代奠定好的開端。

三、 減緩氣候變遷分秒必爭，核電選項應持開放態度。

2050淨零成功與否攸關人類存亡，讀者當思考：「非核衍生頻繁停電、經濟衰退、氣候災難」與「因天災、戰爭導致核災危機」，孰者風險更大？筆者相信前者相比後者迫切且真實的多！參考日、韓淨零後仍續用核電、核廢料處理成功之經驗，在國際能源總署（IEA）建議「淨零保留核電」之前提下，筆者認為「以核養綠」才是符合《環境基本法》「逐步達成非核家園目標」兩全其美的方法！蔡政府應落實行政院發言人2018年「（核電廠）是否延役或重啟，持開放態度」之語，及早將核電納入能源政策規畫。

（作者為納稅人）