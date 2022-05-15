身兼民進黨主席的蔡英文總統，5月11日在中常會兩度給予防疫指揮中心肯定，蔡總統說，台灣的防疫團隊成績相當好，「要請所有黨公職、黨員同志，務必給予我們的防疫團隊最大的支持和鼓勵，為他們打氣，全力協助他們」。

對照上述蔡總統的談話，5月13日台灣本土確診人數6萬4千多例，較前一天減少一些，但單日往生人數，卻暴增到41人，創下新高、新慘悲劇。

面對蔡總統對抗疫團隊的溢美之詞，與當前慘烈狀況，我們只能說，蔡總統你的一言一行都動見觀瞻，也是百姓心頭「那塊最軟的肉」的最大刺激與傷害啊。你說得出口，人民恐怕聽不進去，難道是在考驗人民的忠誠度與智慧嗎？

難道是覺得台灣人民一定都得支持民進黨、票投民進黨，可以繼續揮霍與玩弄人民的肯定與支持的忠誠嗎？每思及此，只能徒歎，民進黨和蔡總統，你們已自信變成自負到不可一世的大黨了。以為沒有民進黨台灣就要倒下去了，大陸就要兵臨城下了，台灣就此沒有生路了。

如果蔡總統和民進黨真的以為，台灣社會已經民進黨化或台獨化了，或是獨尊蔡總統一人，那麼和國民黨（黨化、三不、尊兩蔣）早期的情況也似曾相識了，只是龜笑鱉無尾吧。

蔡總統，人民把政權從國民黨手上取回來交給你，是要你好好地治國理政，不是要你去搞軍購，討好美國政要和商人，也不是要你去捋習近平的虎鬚，挑動兩岸敏感神經，自踩兩岸地雷，去投美國的桃，報日本的李。

美日還不是在以他們自己的國家利益為第一前提下，給一些短期看似有利，長期卻是對台灣傷筋銼骨的，短多長空的敗壞股，對國家利益造成傷害，實在令人氣憤痛心。

520就是蔡總統就職6周年的日子，以當前每日染疫確診數都是幾萬起跳，以及死亡人數直線上升，再加上俄烏情勢動盪不定，台灣經濟受疫情影響難以提振，股匯市亦隨著市場攪動不安而跌跌不休，這種百廢待舉的情態，以及人民惶惶不安的心情，引爆群體抗爭事件恐怕不是不可能的事。

而11月底的縣市長選舉，很快即可檢驗民進黨執政的績效與人心的支持度，我們拭目以待，台灣人民如何從覺醒中，對民進黨及蔡總統發出嚴厲與不滿的警訊。

蔡英文總統上任時所稱的「謙卑、謙卑，再謙卑」，不知到哪裡去了，我們看到的是，疫情指揮官陳時中的乾杯、乾杯，再乾杯，想到陳歌王忘情高歌的姿態，怪不得確診數居高不下，不幸往生者屢創新高。

台灣人民的眼睛是雪亮的，謙卑的蔡總統，被千杯的指揮官弄胡了。疫情大爆發了，人心亂了，11月底選舉恐怕危險了。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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