全球通膨愈來愈嚴峻，美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，不僅高於市場預期，更連續兩個月落在近40年新高的8%以上。歐元區4月CPI同樣大增至7.5%，不但寫下歷史新高紀錄，更年增1.6%。俄烏衝突加上供應鏈短缺危機，讓全球兩大主要經濟體，深陷通膨泥淖，螺旋式上升的物價，如脫韁野馬般難控。

通膨失控的歷史前例

大陸4月CPI年增2.1%，雖創近5個月新高，但相較歐美各國動輒7、8%以上，漲幅十分平穩。全球通膨逐漸失控之際，中國的反差對比強烈。探究原因，與嚴格的物價管控脫離不了干係。這並非無的放矢，從去年下半年開始，北京就啟動一系列保供穩價工作，效果明顯。

譬如，為避免大宗商品及原物料價格拉動整體物價，去年8月1日起，大陸財政部在原本針對上百項鋼品取消出口退稅的基礎上，再追加取消鋼軌、冷軋鋼捲等23項鋼品出口退稅，同時恢復高純生鐵、鉻鐵的出口稅率（分別為20%及40%）。禁令一出，作為基礎原料的境內鐵礦石期貨價格，一個月就崩跌超過兩成，隨後11月中旬更直接腰斬一半。

同時間，大陸發改委亦實施《重要商品和服務價格指數行為管理辦法（試行） 》，並於10月發布《價格指數行為評估和合規性審查操作指南（試行）》，嚴格監控市場價格哄抬與炒作行為。最近部分煤炭業者就被點名，存在明顯不合規、甚至違規操控價格的行為，要求限期改善。尤有甚者，發改委更會同國家糧食及儲備局，大規模投放銅、鋁、鋅等基本金屬儲備到市場上，從供給端壓抑大宗商品物價，避免通膨持續升溫。

一系列的嚴控物價手段與措施，確實讓北京在物價控管上收到一定成效。這不免令人好奇，為何北京要這麼大費周章、不計代價的穩定物價？避免民心浮動、鞏固政權，可能是箇中關鍵所在。過去兩個先例，或可證明。一是國民黨失去大陸，就是戰後惡性通膨，導致民心向背。另一是1989年天安門事件爆發，除了反貪腐的政治訴求外，無法抑制的通膨，更是一大關鍵（1988年大陸CPI年增率達到18.8%）。對正採取嚴厲封城措施的大陸來說，顯然不會想在這個節骨眼上再看到通膨失控。全球通膨爆炸之際，北京更怕這把火燒到自己，因此更須嚴控物價。

逆全球化恐反噬自己

問題是，長期管控物價，不論是限制出口或提高出口稅率、抑或是監控市場定價、釋出戰略儲備，都要付出代價與成本。彼得森國際經濟研究所的一份研究報告就指出，北京透過出口政策管控物價，是一種以鄰為壑的貿易保護主義，除了容易招致其他國家的反撲外，也不利自身貿易利益的累積。長期而言，更可能加速「逆全球化」的進程，殃及全球貿易，再回頭反噬自己。

以攸關糧食生產的化肥為例，大陸為壓抑化肥價格、確保國內化肥市場的供應，從去年7月起開始暫停出口化肥，之後甚至要求對化肥出口進行額外審查。隨著化肥出口下降，國內供應增加，價格固然趨於平穩，甚至開始下跌，但全球化肥價格卻因大陸限制出口，加上俄烏戰爭影響，短短一年間飆漲了一倍多。前面提及的鋼鐵出口管制，也有類似情況。近來印尼更仿效大陸，對棕櫚油實施嚴格出口禁令，大陸是主要進口國，因而深受其害。

大陸宣稱要維護多邊貿易體系、堅持WTO架構，卻以關稅手段限制出口，將落入自我矛盾陷阱。近20年來大陸經濟飛快成長，全球化居功厥偉，一旦進入逆全球化周期，全球貿易隨之衰退，貿易總量高居全球第一的中國，勢必受傷最重，這是北京管制物價須留意的長期成本。

穩定物價有其必要，但要留意反噬，更要小心管控物價的邊際成本極高。因此，在實際操作上要避免官僚慣性，對既有物價管制措施，要視市場變動隨時調整，多一點彈性、多一點鬆綁，多一點市場機制、多一點市場真實價格。即便會使短期物價上揚，但利弊得失之間本來就該有取捨。更何況，長遠來看，對維護多邊貿易體系是必要之舉。