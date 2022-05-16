台灣新冠肺炎新增確診數飆升至世界第一，單日死亡人數已達數十人，海外台商、僑民看到台灣鄉親排隊買不到快篩焦急無助，想要「送快篩，救台灣」，卻被防疫不力的指揮官陳時中阻撓卡關，使得愛心快篩無法送到急需的民眾手上。

日前陳時中所謂開放至6月底前民眾可由境外寄入100 劑以內快篩的政策，仍存在許多問題，包括通關仍要卡住兩三週，對當下防疫緩不濟急；還有對照歐盟目前EUA清單多達200多家，為何台灣快篩的EUA清單只有20 多家品牌？

在疫情危急、快篩缺貨下，海關理應加速自購通關的流程，指揮中心也應擴大EUA授權的範圍。否則民眾費了千辛萬苦，從海外拿到明明有效的快篩試劑，卻因為不在EUA清單上，醫療、保險都不予承認，勢必將造成更大的民怨與混亂。陳時中說的「自己負責」，心底話就是「你們愛篩就去篩，篩了反正也是白篩」，讓小老百姓實在很無奈。

當前台灣市面通路的快篩價格比海外同品牌的快篩價格高了數倍。例如「福爾威創」快篩，明明是總部位於新北市五股的台灣企業，產品在台灣的售價竟超過香港販售價格的4倍；福又達公司將進口販售的Gmate唾液快篩，比其他國家貴了快3倍。台灣快篩價格高、數量少，請問這是不是飢餓行銷、哄抬價格，圖利特定廠商？

對於許多上班族來說，經常要進行快篩檢測，購買快篩已經成為額外負擔。特別是對於需要經常接觸外界的各類非典型就業者，只能自行購買快篩。相較於外國政府購買快篩後直接免費供應給民眾，台灣如此昂貴的快篩對一般上班族和社會新鮮人來說，已經是筆不小的開支。

筆者特此向陳時中為民請命：第一，請立即開放海外捐贈快篩試劑進入台灣，讓愛心快篩送到民眾手上；第二，請立刻擴大快篩EUA清單，讓民眾可以得到更多的選擇與保護；第三，請控管調降快篩價格至與海外市場相當，讓民眾能以更低成本獲取快篩。

如果陳時中堅持繼續卡關阻撓，老百姓就只能自救，屆時大家恐怕只能組建網路自救平台，將民眾所需試劑以螞蟻雄兵從海外送到台灣，請陳時中切莫再行阻攔！

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