阮玲玉遺書。（時報周刊檔案照片）

自亞洲影后林黛自殺殞命的消息傳出後，登時轟動了整個香港，成為茶餘酒後的話題。

明星與「紅星」自殺本來就不算一回事，因為香港新聞經常有這些消息報導，但大明星自殺而至殞命的，在香港確實少有，尤其是一個身為亞洲影后，兼是富家少奶的天皇巨星。

在中國電影界裡，林黛的自殺而死是大明星的第二位，第一位自殺身亡的大明星，就是29年前中國最負盛名的女星阮玲玉。

阮玲玉的死，是因為「人言可畏」。因為阮的出身貧苦，年輕時跟她母親在上海一家姓張的住宅作女傭，被少爺看上了，經過一番追求，兩人便在外共賦同居。誰知，張家少爺達民（即魔家兼影片公司老闆「慧沖」之弟）是個不務正業的傢伙，正如現在的阿飛們，整天在外胡混，使到阮玲玉的生活也發生問題。在偶然的機會下，她投進了電影，誰知很快便竄紅，因此更令張少爺經常返家搥金龜，阮因此便和他分居，其後認識了唐季珊，而因此就惹起外間指她貪慕虛榮。在不堪打擊之下，阮玲玉便服毒喪生了。

她的死哄動了整個中國影壇，出殯那天（1935年3月14日），整個上海擠滿了觀看的人。

阮玲玉的靈柩，卜葬於閘北柳營路聯義山莊。

阮玲玉生前的影片，因頗受社會各界歡迎，故一般戲院商亦獲利頗多，乃集體向聯華公司建議開會追悼。

阮玲玉生前主演《新女性》一片，其故事結局為女主服毒自殺斃命，而阮玲玉竟實踐之，亦世人所意料不及者也。事後經上海新聞記者多方探悉，阮死於前一日深宵，11時尚在揚子舞廳偕數男友同往伴舞，狀至歡欣，殊不知阮沉醉於燈紅酒綠之間，竟已醞自戕之機也。

玲阮玉曾留下兩封遺書在唐季珊手上，當時此兩遺書曾成爭論中心，發表與否頗為各方關注，幸唐季珊深明大義，毅然交報界發表，第一封遺書內容：「我現在一死，人們以為我是畏罪，其實我何罪可畏，因為我對於張達民，沒有一樣有對他不住的地方。別的姑且不論，就拿我和他臨脫離同居的時候，還每月給他100元，這不是空口說的話，是有憑據和收條的，可是他恩將仇報，以冤（原文）來報德，更加以外界不明，還以為我對他不住。唉！那有什麼法子想呢，想之又想，惟有一死了之，唉，我一死何足怕，不過還是怕人言可畏了。阮玲玉絕筆。」

第二封是：「我不死不能明我冤，我現在死了，總可以如他心願，你雖不殺伯仁，但伯仁由你而死，張達民，我看你怎樣逃得過這個公論，你現在總可以不能再誣害唐季珊，因為你已害死了我！」

此外，據當時新聞記者晤唐季珊時，據云尚有另外一封遺書，係致唐私人的，內容除談及夫婦愛情外，則殷勤以養老母及撫養小玉為托。唐親口語人，識阮玲玉乃於21年冬於聯華公司席上，22年8月15日乃正式結婚。

第三封遺書，唐季珊原不擬公開，唐氏直至13日夜，乃正式交與報界發表。原文云：「季珊，我真做夢也想不到這樣快就會和你死別，但是天下無不散的筵席，請你千萬節哀為要，我很對你不住，令你為我受罪，現在你雖然受這樣百般的誣害，但你我終會有水落石出的一日，天網恢恢，疏而不漏，我看他又如何活著呢。鳥之將死，其言也哀，人之將死，其言也善，我死而有靈，將永遠保護你的，我死之後，請拿我之餘資，來養活我之老母和女兒，如果不夠的話，請你費力罷，而且刻刻提防，免他老人家步我之後塵，那是我所至望你的。如你真是愛我，那就請你千萬不可要負我之望才好。好了，有緣來生再會，還有公司欠我之人工，請向之收回用來供養阿媽和女兒，總共2050元，至要至要，還有一封信，如果外界知我自殺，即登報發表，如不知請不宣為要。玲玉絕筆，24年3月7日午夜。」

聯華公司在當時最負盛名之女明星即玲玉與陳燕燕二人（陳燕燕現仍在香港，《花木蘭》一片中飾木蘭之母）。此外尚有王人美、黎莉莉、徐來諸人，但當時聯華無疑因此而受極大之打擊。

【系列完】

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