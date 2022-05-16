到台灣來的第二天，每個人早上都睡到自然醒，然後準備去超市購物，還好屏大附近就有一家。

超市寫著「全聯」，我乍看一眼：「走，咱們去全聊逛逛。」殊不知，其實是「全聯」呵，像大陸的「華聯」一樣。不過，老實說，「聯」的繁體字和「聊」看起來真的特別像，跟對雙胞胎似的，原諒我們大陸人都「繁盲」。此外，我室友本來從學長那聽的讀音是對的，被我這麼一說，後來看到「全聯」也不自覺讀起了「全聊」。

進去超市之後，我們一個個都傻眼了，價格標的全是台幣，我們對台幣還沒什麼概念，反正就是看中哪樣物品，拿出手機，點開計算器，倒騰兩下，換算結果就出來了。老實說，台灣的物價整體比大陸高2-3倍，正因為如此，人們才說台灣的經濟水平比大陸高，不過，大陸近些年來，無論是從城市建設、教育發展，還是人民素質來看，都有很大進步。

物價水平來之前我們已經有了心理準備，但有一點還是讓我們猝不及防——水果巨貴。我們大陸同胞一般會這樣想：咦，台灣不是盛產水果嗎？那兒水果肯定種類又多又便宜。我要說的是，事實完全不是如此，轉了一圈，我們沒有發現明顯能吃得起的水果，學生黨，窮巴巴。這時候，我特別想念淮南的水果。

淮南雖然是個小城市，以前是依靠煤炭業發展起來的，後來不興煤炭了，發展速度一直都是不瘟不火。做個類比，我有一個同學，她去過台北，我問她台北與屏東有什麼差別啊，她說：「就像是一個在北京，一個在淮南。」我頓時理解了。但淮南，別看它窮，它也是個特別適合居住的城市，民風淳樸，特色美食「淮南牛肉湯」遠近聞名，除了水果便宜，其他物價也不高，就房價而言，淮南的房價大概2000塊錢（人民幣）一平方米，北京人上海人會說：「我們的首付就足以在淮南買一套別墅了。」沒錯，只水果就能便宜到讓你懷疑人生。

還有個不同點，大陸的水果、蔬菜都是稱重售賣，過了很久，我才知道原來台灣的香蕉是按個數賣，其他水果，蘋果、橙子、獼猴桃也是按個數，但西瓜、葡萄這些還是稱重。

對於生活用品，像是洗髮水、洗衣液之類，單個價格不便宜，但買兩個會有優惠，我們寢室正好四人，兩兩合買也還能接受。在超市，我看到了很多熟悉的商標，只是上面寫著繁體字罷了，比如「海倫仙度絲」、「飛柔」，感覺就是大陸的「海飛絲」、「飄柔」。

我們還去了「屈臣氏」，這裡的產品價格比大陸便宜。我一個同學說：「一走進這裡，我的腳就像被困住了一樣，然後就走不出去了。」不過確實，店員的服務態度也很好，進去之後不會一直跟著你，她們會向你尋求意見：「需要我幫忙介紹嗎？」決定權完全在於顧客。

在支付方式上，海峽兩岸存在明顯差異。台灣這邊基本上都是現金支付，或者刷卡，而在大陸，網上支付已經很普遍了，大家手機裡都有支付寶和微信，出門只需帶個手機就可以了。舉個例子來說，我們原來學校門口擺水果攤的阿公阿婆都有二維碼，一面是支付寶，一面是微信，放在牌子裡面，然後擱脖子上掛著，有人來買東西，掃瞄二維碼之後，你就會聽到一聲：「叮——支付寶到賬××元。」

我們覺得這樣很方便，而且比現金安全，租借公共自行車也是掃碼，一個小時內免費。公交車以前是投幣，坐車前專門要準備一些硬幣，但硬幣比較重，又容易掉，裝在身上很不方便，現在也開始實施掃碼出行，年輕人坐車不用帶錢，不用帶卡，一個小小二維碼，一部手機，造福了千千萬萬大陸人。

到台灣來之後，已經很久沒有使用過錢包的我，開始學布藝自己縫製錢包了，但有時候會因為出門倉促，忘帶錢包，然後不得不跟老闆說「我下次一併帶過來」，老闆：「可以可以，隨時歡迎光臨。」這裡的老闆人都很好呢，熱情大方，沒帶錢，他們根本不會介意，同時對你展現出極大的信任，有時候老闆還會請客，請我們吃小菜和滷菜。

大陸就不同了，我沒有遇到過因為忘記帶錢或者手機沒電被店員拒絕的情況，但我同學有遇到過，還是在我們學校附近的一家店，她說：「當時店員臉色就變了，說他們那不能賒賬，讓人覺得好尷尬呀。」

要說台灣的風俗人情，台灣民眾的「熱情」一定是最讓你難忘的，怪不得之前在家裡，有聽到別人說：「台灣人，不錯的。」（忘憂草）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）