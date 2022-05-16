在一次兩岸三地企業領袖高峰會議上，我有機會作一短講。有許多赫赫有名的企業家在場。短講時，我特別提醒大家：「兩岸三地的華人企業家中，有許多大企業家，但偉大的企業家卻不多。」

大企業家與偉大企業家

經營企業有道，賺了很多錢，累積了大量的財富，是為大企業家。但是他們不知道怎樣花錢，所以稱不上是偉大的企業家。美國股神巴菲特及微軟的比爾•蓋茲，每年的慈善捐款都以美元億為單位，後兩人又發起「贈與誓言」活動，呼籲全美身家超過十億美元的富豪，承諾在有生之年或死後至少捐出一半的財富做慈善。

巴菲特承諾捐出99%的財產，地產及營建大亨布洛德承諾捐出75%的財富，比爾•蓋茲早已捐出百億美元作公益慈善之用。這些人會賺錢，也會用錢，所以可稱為偉大的企業家。

台灣從前有位上市公司的大老闆，對我抱怨：「王部長，遺產税率太高了，妨害投資意願。」我半開玩笑說：「繳遺產稅時，你已升天了，怎麼還會影響投資意願呢？」大老闆說：「你難道不知道，我們都希望多賺點錢留給孩子嗎？」這位大老闆，不但觀念偉大，行動也偉大，他因掏空公司被判刑，逃到國外去死了。」

會賺錢不會用錢

有位白手起家的企業家，公司已上市，他送了一本回憶錄給我，讓我瞭解到他的確是一位克勤克儉、努力奮發以致成功的企業家，成功的經驗值得大家參考。

我跟他說：「你的回憶錄寫得很好，可惜只寫了一半。」他說：「寫完了，已寫到退休，把企業交給孩子了。」我說：「你只寫了如何賺錢的經驗，還沒有寫如何用那些錢。」他聽懂了我的言外之意，笑著說：「有啦，有在做啦！」會賺錢不會用錢的人，只能稱為是商人，而非企業家。

在監察院的一次主管培訓班上，有幸與一位企業的老闆碰面。他說，他將公司股權的10%保留給自己及孩子；50%成立慈善基金會，30%信託給員工作為福利。這位大老闆這種分配財富的方式，我很贊同，因為符合人性。

自己還年輕，當然要留點生活本錢，孩子是自己的骨肉，分一點給他們，也合乎親情。這是一個好的範例。以台灣人民的愛心，我們相信偉大的企業家在台灣將會源源不斷的出現。

擁財而死是恥辱

鋼鐵大王卡內基的名言：「帶著鉅額財富而死，是一種恥辱。」大量財富留給孩子，對孩子常是有損無益，許多企業家的子女為爭奪遺產對簿公堂，惡形惡狀，真是貽笑大方。

海峽對岸創辦人廈門大學的陳嘉庚先生，一生財富全部捐獻為教育之用，廈門大學就是他創辦的。目前在廈門有集美學村，內有小學、中學、專科、大學等各種學校，培育了成千上萬的人才。他有十四、五名子女，但一毛錢都沒有留給孩子，他的名言是錢留給子女，會使子女「智者喪志，愚者益愚」，陳先生是近代華人中偉大企業家的先進。

我們手上的財富願不願意捐出來，照顧需要幫助的人，作更有意義的使用，常常只是一念之間的事。人生在世都是寄居的，都是客旅，十分短暫，生有時，去有時，有天眼睛一閉，什麼都不是你的了。上蒼讓你這麼好命，企業成功，財富滿滿，應該將你的福氣與貧窮的人分享。

比爾蓋茲曾在奧斯陸一次公開的討論會上，呼籲富人捐款時說：「我想和貧窮的人一起分享我的快樂。」

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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