面臨美國聯準會升息造成的副作用，如何安度美元強漲與戳破資產泡沫所造成的亂流，成了各國政府最頭疼的挑戰。本報5月13日頭版頭條報導，中、日、韓三國財政部與中央銀行總裁（行長）罕見發表聯合聲明，呼籲「防範部分先進國家的貨幣政策正常化快於預期」，聯合聲明劍指美國聯準會的升息政策，導致美元債券殖利率強漲、美元匯價陡升，中日韓三國的貨幣被迫貶值，加劇通貨膨脹壓力，削弱經濟復甦的力道，更危及金融安定。

中日韓三國聯合聲明特別警告，強勢美元造成他國資本流動出現異常，對於中小型新興市場國家更帶來全面性的威脅，三國財長與央行行長除了高聲警示，也誓言以支持性的措施維持貨幣與金融穩定，並確保長期財政的可持續性，有效防範經濟下行風險與負面溢出效應。

此份罕見的聯合聲明，凸顯了美國聯準會與財政部為了壓制美國國內的通貨膨脹壓力，所採行的升息政策已經出現「以鄰為壑」的惡果。從聯準會主席鮑爾與財政部長葉倫的角度思考，拉高利率水平以戳破股市與虛擬貨幣的泡沫，並且壓制飛漲的美國房地產炒作，可以產生迅速且顯著的財富萎縮效應，再配合政策壓低石油價格、紓解供應鏈障礙、以及正在研擬中的解除對中國出口產品的懲罰性關稅，是全方位緩解美國高漲的通膨壓力的政策解方。

此次造成全球困擾的通貨膨脹，禍首就是美國，面對COIVD疫情造成的經濟封鎖，聯準會無限制量化寬鬆政策造成熱錢亂竄，而前任總統川普任內對中國祭出粗糙且荒謬的全面懲罰性關稅，從3C產品到民生用品進口成本大增，因為拜登政府直升機撒錢的COVID補助，讓廠商得以將懲罰性關稅以漲價的方式轉嫁給美國消費者，至於美國港口因為疫情與工會等問題（或者還有航運商暗中的操控），造成供應鏈通路阻塞與運價成本暴漲，另外，拜登上任後民主黨人以環保考量大幅限制頁岩油開採，又刺激了油價上漲，種種連環事件引爆四十年來最嚴重的通貨膨脹，點火源頭都是美國政府政策。

美國不僅是2022年通貨膨脹危機的製造者、點火者、更是輸出者，歐洲、日本、中國等主要經濟體，實質的通貨膨脹壓力並不顯著，卻被迫陪著美國一起打擊美國國內的通膨。更糟的是，美聯準會無限制量化寬鬆政策印出鉅額美元，流竄全球成為製造動亂的熱錢，留在美國國內的熱錢更吹出股市泡沫，打著「破壞式創新」旗號的新興網路科技公司，股價炒出前所未見的本夢比，而以比特幣為首的虛擬貨幣族群，爆發出兩萬多種虛擬貨幣與衍生產品，以無限制倍數槓桿彼此不斷拉抬，連美國財政部都持續發出報告，指出「穩定幣」已成金融安全的威脅，要求國會儘速立法規範。

美聯準會藉著升息戳破股市泡沫的手段，看來成效顯著，整個破壞式創新的科網股族群在過去半年全面重挫，不論是Netflix、Zoom、Roblox、Peloton、或是UBER、Lyft等，股價與高點相較都已經跌掉七成、甚至九成，即使是亞馬遜、臉書等也都有二、三成的跌幅，過去半年減損超過十兆美元的市值。上周全球第三大穩定幣UST「與美元脫鉤」，以及支撐UST的Luna直接被摜殺99％，引爆「幣圈版海嘯」，根據coinmarketcap.com的統計，整體虛擬貨幣相關產品的總市值從3月的3兆美元高點，大減超過五成至1.4兆美元。金融資產價格的大幅下調，對於冷卻財富效應、減少消費需求會有極為顯著的效應。

美國聯準會與財政部為了解決美國國內的通貨膨脹，向全球輸出了金融動盪，各國政府其實沒有甚麼真正的對策，頂多只能像中日韓那樣發個聯合聲明，祈求美國不要再像2008年那樣搞出金融海嘯，拉著全球各國陪葬。

2022年各國匯率貶值、股市震盪的危機，正是美元霸權威脅全球金融安定的明證，全球投資人被迫慘遭割韭菜，正常商業運營也淪為匯率震盪的受害者，我們期待美國聯準會的政策能夠奏效，否則，如果不幸再度引發全球金融危機，美元霸權的時代也將隨之終結。