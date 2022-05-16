上月22號在野黨質問台灣為何沒有唾液快篩的時候，陳時中回應：「沒有人申請」。27日衛福部政務次長薛瑞元也表示「無人申請」。隨後卻被踢爆衛福部先前早就有40次駁回各家廠商申請唾液快篩的紀錄。卻又迅速批准高端副董的公司福又達進口唾液快篩！售價卻是國外的兩倍！對此質疑陳時中說：「如果覺得價格不合理，你可以不要買」

上過歷史課的都知道古代的鹽鐵酒公賣，是當時政府重大的稅收來源！卻也限制了自由市場的兢爭，民生必需品價格及供需由政府控制，你嫌他品質嫌他貴，他當然可以回嗆你一句「嫌貴你可以不要買」！而今天的陳部長的底氣同樣來自於此，不同的是公賣是為了補充政府稅收，唾液快篩高價的利益卻只是肥了綠友友生技商人們的荷包。你能嫌貴但你能不買嗎？當身邊朋友染疫的消息不斷的疫情大流行時代，小孩每次鼻子戳的眼涙直流的時候，你能不買？你敢不買嗎？

這種關鍵時刻獨厚一家的行為，啟人疑竇。但發國難財的行徑哪裡只有這一樁？去年疫情爆發的時候、政府遲遲買不進疫苗，郭台銘、佛光山想要贈送卻受政府百般阻撓，出現種種光怪陸離的言論「要送就按規定來申請」、 「空窗期後我們也不要」，曰本送疫苗陳時中還曾說：「要就快、再晚我們也沒有必要了」，讓人質疑是賭上國運和人民的生命，是在為誰鋪路？這次唾液快篩、又和高端有千絲萬縷的關係。40家唾液快篩申請全因為資料不齊的理由，無法通過申請， 而高端副董的公司再次展現了他的神通廣大！

一個多月前資本額只有200萬的高登環球公司，可以接到衞服部17億的快篩訂單，同樣讓人百思不得其解。

一葉可以知秋，這種人民生活關注的事情，執政黨都敢在眾目睽睽下的獨厚綠友友們。其他影響國家長期發展的事務、隱晦艱澀到人民難以了解，他們又會胡作非為到什麼程度？你敢想像嗎？只怕你想不到，哪有他們做不到的呢？

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