美國財政部長葉倫竟然事前套好招，5月10日在參議院銀行委員會發表「墮胎有利於經濟」曠世觀。這被公認是美國經濟官員國會聽證歷史紀錄的最低點！

任何一位自重的、具有專業格調的美國財政部長都不會將一個重大生命道德議題扯到銀委會來談。論點不具備説服力倒還其次，墮胎這個超級政治議題，根本不屬於銀委會的專業，而且葉倫這個偉大的曠世觀還挑戰到了人的道德底線，她等於是在主張可以高唱短期、短視而世俗的經濟價值，去決定生命的被迫犧牲。

她把人生可能最痛苦的不得已，用淺薄的經濟分析試圖去正當化。看得出來，拜登政府為了打期中選舉，現在只好靠全面炒作墮胎判決，並且繼續以川普為假想敵 ，用政治動員和口水戰去麻痺民生經濟之怒。

不然你教拜登如何面對這些問題：嬰兒食品嚴重缺貨、汽油價年漲幅44%、蛋價年漲幅23%、家庭年開支估計增幅5千美元、15個月消費者物價指數逐段增幅數據歷史鐵案如山、40年來最差的民生處境、民調高達近8成認為當前領導方向錯誤、政治漫畫嘲諷拜登四處推卸責任、再加上甚至連同情民主黨的《華盛頓郵報》社論本月都不得不轉變風向，抨擊拜登經濟？

其實哪裡有所謂拜登經濟？拜登上任以來，自始至終搞的是政治，而且是左翼激進、現代社會主義財富重分配加利益團體政治。政治凌駕一切專業，財政部不免於難已經許久。

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