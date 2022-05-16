俄烏戰爭結局尚未分曉，但天下二分之說已經甚囂塵上，美國極力促其加速形成。在美國主導下，歐洲同仇敵慨，對俄羅斯採取敵對立場，寧可犧牲經濟利益，也要表現制俄的志氣；不僅凍結瀕臨完工的北溪二號天然氣工程，拒絕俄羅斯總統普丁的「盧布結算令」，甚至拒絕購買俄羅斯天然氣，寧可高價進口美國的液化天然氣。這雖然是不得不然的權宜之計，但發心徹底擺脫對俄羅斯的能源依賴，確是符合美國促使國際新秩序邁向二元對立結構的戰略。然而，站在台灣生存發展大計上看，追隨美國塑造的二元對立秩序，卻未必是最佳選擇。

未來全球的能源版圖可能朝二元化發展，包括中東在內的亞非板塊，以及跨大西洋的美歐板塊。在美國推動下，天下二分的形勢絕不僅體現在資源領域，整個經貿市場都被引導到這個方向，一邊是中國主導發展的RCEP，一邊是美國正在推動建構的「印太經濟架構」。

科技領域更是在劃分楚河漢界中，一邊是西方暫執牛耳的半導體、生物科技及綠色科技，另一邊是中國彎道轉彎超前的5G、AI及新國際太空戰各擅勝場。金融領域也在分岔中，一邊是美元霸權以及美國掌控的SWIFT；另一邊是開始挑戰美國金融霸權的「去美元化」行動，中、俄、伊朗、印度及少數中東國家參與其事。在全球基建領域，美國對於中國主導並已領先的一帶一路及亞投行，雖然望塵莫及，卻也想急起直追。在價值觀和體制領域，美國更倡言民主與專制的對抗，希望天下二元分化，結合傳統夥伴遏制中國與俄羅斯等國。

全球化的盛宴已經進入尾聲，美國不讓中國繼續佔盡便宜，也要把處於邊緣地帶的俄羅斯踢出去。美國主導的國際新秩序重塑工程朝天下一分為二的「半球化」時代邁進。在所謂冷戰時期，開始時就是「半球化」時代，以美、歐為核心的市場經濟陣營對上以蘇、中為核心的計劃經濟陣營，兩者涇渭分明。

美國和中國當時沉醉在合跳全球化探戈的舞蹈中，但2008年金融海嘯突如其來，美國為首的的G7已無力應對危機，中國對全球經貿的「維穩」能量大放異彩，乃有其與新興國家撐起半邊天的G20冒出，與G7「共治天下」，美國號令天下的全球化時代發生波折。

2017年川普上台後為了遏制與排斥中國，採取諸多逆全球化對抗行動，對中國發動貿易戰、產業戰、科技戰等，全球化雖未止歇，但逐漸分岔，部分供應鏈與投資趨於二元化結構發展。這回俄烏戰爭又給美國拆分世界的良機，中國被俄羅斯硬生生捆綁在一起，意圖將全球化扭向半球化。美國與中國世紀全球大博弈的路徑鮮明呈現。美中兩強從全球化初期的合作關係，在轉入競合關係不久之後，又轉換成為競爭多於合作的局面，競爭關係甚至注入愈來愈多的對抗色彩。這是美國的戰略選擇，中國雅不願意，也只能奉陪接招。

這次俄烏戰爭體現了美國的外交與軍事能力已不足以維繫世界秩序，美國的鞭子變短了，卻還想揮鞭策馬，三十年來帶領北約東擴，讓俄羅斯看到安全受威脅，反戈一擊，摧殘了烏克蘭。美國為了重振聲威，趕緊把握時機，分化了世界，整合了傳統盟邦，不僅將中國跟俄羅斯綁架在一起，也綁架了歐洲。美國舞劍，短期意在俄羅斯，長期則指向中國，而且將安全與經貿綁在一起。

美國的主要目的是形成一個亞洲版的北約來壓制中國，以意識形態劃分敵友，積極重塑兩極化的世界新版圖，建立一個以美國為中心的一極，對抗一個以中國為中心的另一極，俄羅斯現在跟中國被綁架在一起，更是將兩極化向前推進了一步。在劃界之後，進一步就是對內整合、對外脫鉤。整合涉及各方面，而以經貿為新的黏合劑；至於脫鉤，最重要的是高科技脫鉤，經貿、投資、金融與科技人才各方面的脫鉤同樣不遺餘力。然而，結果必將不如美國所願，畢竟中國經貿已與美歐日韓等自由資本主義國家高度融合，硬要切割將違背比較利益法則，即使美國政府硬要蠻幹，各國相關企業的配合度也大成問題。

台灣在安全上或許不得不納入美國陣營，但在經貿上卻應有獨立性立場，而不是美國馬首是瞻，硬將自身利益屈從於美中戰略對抗，為美國效力而犧牲自身的主體性立場。比如，民進黨政府全然迎合美國政府的要求，促使台積電到美國投資，但正如創辦人張忠謀所說，生產成本增加百分之五十以上，工程師與作業員的聘僱也大有問題。明智的做法應是某種程度的政經分離，經貿不必然陷入二元對立結構中。（作者為台灣資深媒體人）

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