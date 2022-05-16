日前號稱陳時中的鐵粉焦糖哥哥陳嘉行臉書推文「積極讓自己和家人染疫，以便擁有抗體」「早染疫、早享受」，引發輿論爭議，陳嘉行說「我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂」。蝦毀，陳時中先前要民眾「自主應變」，莫非只有綠粉、網軍聽懂了？

陳嘉行自從參選台北市議員提名初選被刷下來，依然不改其善於網路帶風向的作風，不枉民進黨積極栽培他成為政治網紅，陳時中此刻防疫千瘡百孔，自5月7日以來不到10天確診數飆破50萬人、死亡者逾百，各大醫療院所急門診應付PCR檢驗幾乎崩潰、排隊買快篩大排長龍，一句「懂的人就懂」看得老百姓心裡五味雜陳。

陳嘉行積極表態支持陳時中參選台北市長，聲稱「年底選舉必不缺席」，卻大膽呼應陳時中要老百姓「自主應變」，大力鼓吹「積極染疫，以便擁有抗體」「早染疫、早享受」，著實令人驚呆了。陳嘉行無視防疫失控，散播狂妄謠言，身為疫情指揮官不該罰嗎？還是「懂的人就懂」自己人心照不宣？

總統蔡英文應該氣得說不出話來吧！新台灣方案「重症求清零，有效管控輕症」崩盤，沒有任何一項任務達成，陳時中還好意思嚷嚷「誰來負責？」抓你的鐵粉側翼陳嘉行負責啊！

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