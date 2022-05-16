如果時光能倒流，陳時中一定希望，今年初他就辭職，休息幾個月後宣布參選台北或桃園市長。

年初的局勢，民進黨四項公投全數過關，衛福部替萊豬護航的壓力解除，疫情也恢復天天「加零」，疫苗兩劑施打率破5成，缺疫苗已成往事。那時的陳時中，大概只剩下去年的「3+11」與「缺疫苗」可被攻擊，但那隨著局勢緩和，政治殺傷力都會減弱了。

以「防疫兩年了很累，需要休養」之名提前下台，4月宣布選台北市長，即使疫情同樣也爆發，他就當個出一張嘴給建議的人就好，也不會燒到他身上。提到陳時中，大眾留下的就是年初歌舞昇平的形象，無行政職的蔣萬安，與陷入台北市疫情的黃珊珊，恐怕都很難與陳時中競爭。

然而，歷史沒有如果，陳時中的不幸就是戀棧到了最後一刻，失去「功成身退」的機會。隨著疫情每日攀上高峰，離開部長大位參選市長形同政治自殺，光是「落跑去選舉」的批評，就會造成相當程度的傷害。

對陳時中的參選路來說，唯有頂著鋼盔向前衝，在兩三個月內把疫情平撫到一天3000例以下，才能找到一個相對合適，傷害極小化的下台機會。這不是不可能，以鄰近的香港為例，2月17日香港每日確診破2000例，3月5日達到一日6.7萬的高峰，4月13日跌回少於2000例。若台灣也能這樣「快上快下」，那陳時中就能有生機了。

然而，這「一線生機」的前提是老人死亡率與數字不能飆高。眾所皆知，香港這波疫情對長輩們傷害極大，依據BBC報導的數據，截至5月9日，香港第五波疫情已累積確診119萬例，共有9134人死亡，死亡率為0.77%。約55%死亡個案來自安老院及身心障礙者的院舍，超過95%死亡個案為60歲或以上長者。有此前車之鑑，如果台灣也是依循「全民快速染疫，身體不行的老人快速下架」的香港模式，就算2個月就平息疫情，陳時中仍然選情黯淡。

幸好（這個幸好是人民的幸好，對陳時中不利），台灣要創造香港此等超高老人死亡率，也沒有這麼容易。因為香港地狹人稠，台灣即使雙北人口稠密區，擁擠程度也比不上香港。加上台灣人對疫情終究還是較為在意，人民有自主降低活動的自覺，因此應不致於短時間內老人死亡率高，但這也就意味著兩三個月內把疫情壓下來成為了不可能任務，陳時中要在疫情一天確診一兩萬之際，辭職去選市長？1450與塔綠斑當然仍舊100%認同，但民意（特別是台北市）不會。

此情此景，陳時中的最佳解方，可能還是「政治問題政治解決」，大量雇用網友在網路上洗兩個議題，第一個是「疫情無害論」，在網路上高唱「確診數量再多都不可怕」。但這種論調極不可能讓中老人族群買單，中老年族群也有「游移中間選票」，這塊陳時中必會大大損失。

對陳時中來說，較可能成功的還是用網軍搞第二個議題，就是對蔣萬安的詆毀。除了慣例的抹紅外，還要安排大量偽裝成深藍的帳號，在網路上大罵特罵蔣萬安數典忘祖，背叛親曾祖父想拆中正紀念堂，是不忠之徒……寄望多一些深藍票不投票，要投票也要流到黃珊珊那邊，希冀藉此操作，從而爭得小勝蔣萬安的機會。

以上，是民進黨與陳時中必然會進行的作法。會不會上當受騙，就還是看台北市深藍族群的抉擇了。陳時中這樣一位超淺部署，防疫漏洞百出的政客，人民要給他機會嗎？歷史會告訴我們答案。

（作者為網路媒體工作者）

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