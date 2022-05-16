諾貝爾經濟學獎理論上應該頒發給他的經濟學理論與實踐，對世界經濟活動及狀況有偉大的貢獻。但是實際上都是頒給了在圖書館、書房、辦公室研究經濟學的枝節理論的蛋頭學者，只是在學理上作出了特出細微的填補，對世界經濟活動幾乎並不相關，完全脫節。比起物理、化學、醫學的得獎人，嚴重遜色。

二十年的記錄 95％盎猶

諾貝爾經濟學獎多半是三兩個人合得，為了簡化，以下是首位得獎人的名單及他們的研究主題。

2000 James Heckman 詹姆斯•赫克曼，美國，芝加哥學派，微觀計量經濟學用於個體和家庭行的理論和方法。

2001 George Akerlof 喬治•阿克洛夫，美國，凱恩斯學派，資訊不對稱的市場理論。

2002 Daniel KAHNEMAN 丹尼爾•卡尼曼，美國，新興古典學派，結合心理學與經濟學的研究分析。

2003 Robert Engle.羅伯特•恩格爾，美國，新興古典學派，時間變化和共同趨勢的分析。

2004 Finn Kydland 芬恩•吉德蘭德，挪威，新興古典學派，總體經濟政策的時間一致性。

2005 Robert Aumann 羅伯特•奧曼，美國，耶魯薩冷大學，賽局理論對衝突與合作的理解。

2006 Edmund Phelps 艾德蒙•費爾普斯，美國，哥倫比亞學派，總體經濟跨期決策權衡。

2007 Leonid Hurwicz裡奧尼德•赫維克茲，美國，明尼蘇達大學，機制設計理論的基礎。

2008 Paul Krugman 保羅•克魯格曼，美國，凱恩斯學派，經濟活動貿易模式和區域的分析。

2009 Elinor Ostrom 埃莉諾•奧斯特羅姆，美國，新制度學派，經濟治理對普通民眾的貢獻。

2010 Peter Diamond 彼得•戴蒙德，美國 MIT學派，市場搜尋理論。

2011 Thomas Sargent 湯瑪斯•薩金特，美國，哈佛大學，新古典學派，總體經濟學的成因及效果。

2012 Alvin Roth 阿爾文•羅思，美國，史丹福學派，穩定分配與市場設計。

2013. Eugene Fama 尤金•法馬，美國，芝加哥學派，資產價格的經驗分析。

2014 Jean Tirole 讓•梯若爾，法國，MIT學派，市場力量和監管的分析。

2015 Angus Deaton 安格斯•迪頓，英國，劍橋學派，消費、貧困和福利的分析。

2016 Oliver Hart 奧利弗•哈特，英國，普林斯頓學派，契約理論。

2017 Richard Thaler 理查•塞勒，美國，芝加哥學派，行為經濟學。

2018 William Nordhaus 威廉•諾德豪斯，美國，MIT學派，氣候變化與總體經濟。

2019 Abhijit Banerjee 阿巴希•巴納吉，美國，哈佛學派，全球解決貧困的實驗。

2020 Paul Milgrom 保羅•米爾格羅姆，美國，史丹福學派，拍賣理論的新方法。

2021 David Card 大衛•卡德，美國，普林斯頓學派，勞動經濟學。

這22位經濟學得獎人，集中在美國，多半出身美國哈佛大學、麻省理工，史丹福大學、芝加哥大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、英國劍橋大學。集中隸屬於資本主義主體的 芝加哥學派、史丹福學派、普林斯頓學派、新興古典學派、MIT學派、凱恩斯學派。95% 是盎猶白人。對於廣大的世界各國學者，不屑一顧。

中國卅年來的經濟奇蹟視而不見

中國自1970年以來的經濟奇蹟，從微不足道的經濟小國，GDP連續以19.30%、7.83%、13.43%、14.72%、14.23%、7.04%、4.4%，從 GDP世界排名第7，世界佔額3.09% 直升到2021年 GDP世界排名第2，世界佔額18% 。對世界經濟增長的貢獻率達到25%左右。

這樣一件人類社會歷史的經濟奇蹟，可見中國國內的優秀的群體經濟學家，主導中國的經濟發展道路，隨便舉例便有劉元春、溫鐵軍、林毅夫、彭文生、黃奇帆、沈建光、周小川、易綱、龍永圖、戴融，余永定、海聞、劉世錦、張維迎、鄒恆甫、吳敬璉、李稻葵……多到不勝枚舉。主導中國經濟的優秀人才，至少也有三、五位夠格得獎，竟然二十年來沒有一個人獲頒諾貝爾經濟學獎，挪威、瑞典那幫目光如豆的蛋頭經濟學獎委員哪有高格的境界來頒經濟學獎？

俄羅斯央行行長經濟學家納比烏利娜

俄羅斯鷹派女行長埃爾維拉•納比烏利娜（Elvira Nabiullina）自克里米亞事件後，她便力推盧布在貨幣市場實現自由流動，成功應對盧布匯率腰斬的困局。事後在她的帶領下，俄國央行積累出了位列全球第四、高達6300億美元的外匯儲備。把美元外匯降至16.4%，提高黃金儲備達到2271.2噸，佔比22%，清空美國國債，提高人民幣儲備到13%。耗時8年精心準備，打造俄羅斯的金融堡壘。

雖然俄羅斯減少了美元儲備，但是美元、歐元和英鎊仍佔其總儲備量的50%以上。2月26日，美國、歐盟、英國和加拿大等西方大國突然發表聯合聲明，宣布禁止俄羅斯的幾家主要銀行使用SWIFT國際結算系統，凍結俄羅斯存放西方國家銀行外匯儲備的美元、歐元，日幣和英鎊，約值3000億美元。當天俄羅斯的盧布對美元匯率從73:1落到136:1，拜登羞辱普丁要把盧布貶成廢紙。

納比烏利娜馬上宣布採取以下對策，挽救了盧布：

1.不友好國家必須用盧布購買俄羅斯的天然氣及石油

2.盧布和黃金掛勾，5000盧布無限制兌換1公克黃金直到6月30日

3.因為海外外幣儲備被歐美凍結，俄羅斯將以盧布支付對外的到期債務

不到38天盧布對美元匯率從136:1漲回72:1，略高於戰前。

對這樣高智慧、高魄力、高膽識、雄才大略的經濟學家，如果納比烏利娜沒有得到2022年的諾貝爾經濟學獎，那麼瑞典斯徳哥爾摩的經濟學獎委員真沒有資格來頒經濟學獎了。

（作者為中美論譠社理事）

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