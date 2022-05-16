中國外交部4月19日宣布與索羅門簽署安全合作框架協議之後，美、日均派高層官員緊急訪問索羅門與該國總理蘇嘉瓦瑞會談，美方警告索國，如果中索安全協議對美國或盟邦構成威脅，美國將會做出回應。

日本大阪教育大學名譽教授安部文司表示，中索簽訂安全協議允許中國軍艦停靠及補給，未來有可能建軍事基地，這就表示中國超越了第一島鏈，正在瞄準第一島鏈前進。

如以圍棋為例，美國與英、澳兩國2021年9月才宣布建立安全夥伴關係（AUKUS），中國就立馬在澳洲東北2000公里處落下一子，直扼澳洲與美國之間的海洋通道。如把整個太平洋視為一個大棋盤，美國從1899年美西戰爭打敗西班牙取得關島及菲律賓開始，就從更早取得的阿拉斯加（1867）及夏威夷（1893），及大棋盤的上方與右方，一下子把勢力拓展到了大棋盤的左側即西太平洋；進入20世紀二戰之後，又陸續囊括了原本日本在西太及南太占領的一眾島嶼，再加上與日、韓、菲、星等國建立盟國關係或簽訂軍事條約，以及與澳、紐、加三國的「五眼聯盟」，一整個太平洋形同「內海」都成了美國的勢力範圍。但這個棋盤上的「大空」，如今終於被中國「打入」了一子。

圍棋打入之後，接著就要做活、圍空。日本《日經亞洲評論》4月27日文章引述美國官員最近提及讓美國擔心的戰略咽喉還有巴拿馬運河、同樣鄰近澳洲位於巴布亞紐幾內亞的達魯島，及位於南美洲最南端阿根廷的烏斯懷亞港。太平洋之外，中國已於2017年在非洲東部國家吉布地建立了軍事基地；《華爾街日報》報導，中國也打算在西非中部國家赤道幾內亞即大西洋東側建軍事基地。

中國在全球積極部署軍事及補給基地，明顯與中國在積極打造全球第二強大的遠洋艦隊有關。中國第三艘擁有全電推進電磁彈射的003號航母近期可望下水，004有可能是核動力， 2030年之前計畫建成6個航母戰鬥群；目前每年軍艦下水的總噸位平均20萬噸，相當於一個中等國家海軍的總噸位。

中國並不想像美國一樣成為一個海洋霸權，但中國作為全球最大製造大國、貿易大國，中國的「利益疆界」早已延伸覆蓋到了全球的每一角落，必須要有強大的軍事實力來保障中國人在海外的安全與經濟利益，所以擁有一支強大的越洋艦隊及與之配套的補給基地是邏輯之必然。

這樣的現象和趨勢當然也折射了中華民族的偉大復興與世界百年未有之大變局。一般都知道近500年就是西方影響及統治世界的500年，從葡、西、荷開始，到德、法、英，再到俄、日及美國，全都是海洋強國；人類一部500年近代史就是一部海洋強國史。殊不知人類第一個海洋強國其實是15世紀初（鄭和）就從太平洋航向印度洋的中國。中國之後跟著的才是9個海洋強國，如今中國從歷史低潮中崛起並邁向復興，伴隨的也是中國重返海洋強國—中國正在朝人類的第11個海洋強國之途邁進。（作者為媒體資深評論員）