美國在去年11月宣布將籌組「印太經濟架構」，商務部長雷蒙多宣稱該架構和中國無關，而是和美國與印太地區的夥伴發展穩健商業和經濟關係有關。蔡政府隨後迅速熱情表態，希望加入這個內容其實並不清楚、甚至可能會傷及台灣經濟利益的「架構」。即便如此積極配合美國，卻仍遭美國冷淡回應，說並未考慮納入台灣。

雖然內容還不清楚，但白宮發表的聲明卻已勾勒出架構的主要內涵，它將涉及貿易便利化、數位經濟與技術標準、供應鏈韌性、脫碳與清潔能源、基礎設施、勞工標準和其他共同關係的領域，但卻未涉及關稅減讓。這其實讓人頗為納悶，因看來內涵都是美國的需要，不知如何吸引印太國家參加。也可能是吸引力缺缺，才迄今遲遲未能推出。

然而，在對岸動輒以武力威脅之下，大家都很清楚，台灣除應力爭兩岸關係平穩外，還是要靠美國支持、提供各種必要武器，才有能力自保；甚至需要美國動用其國際影響力，協助台灣獲得較為寬廣的國際空間，不會在國際間感到窒息。因此，某種程度傾向美國，配合美國需求，甚至吃點小虧，國人實在不忍、也不該苛責。所以，就算美國售台軍購價格偏高、性能不足，國人雖然抱怨，但也沒有過激之反彈。只是，這樣的表態和忍耐，不僅應該有個限度，更不能以犧牲台灣本身的發展為代價。

目前，台灣在政治上偏向美國，但經濟上因和大陸同文同種、距離最近，在陸方改革開放、走市場經濟道路之後，自然發展出密切的經貿關係。又因雙方量體差異大，台灣若好好利用陸方市場，當然容易取得優異的經濟表現，這也是政治上主張和中國脫離的民進黨，卻在取得政權後還是務實、明智地維持兩岸經貿關係，甚至超過國民黨的馬政府。若經濟也要和對岸脫鉤的話，台灣經濟很可能會「硬著陸」，因在其他地方根本找不到如此巨大的替代市場。

因此，不管我方最終是否會加入美國「印太經濟架構」，台灣經濟是不能和大陸脫鉤的。甚至在周邊競爭國家都簽署大量FTA(自由貿易協定)、彼此貿易都相互撤除關稅之下，為避免台灣喪失貿易競爭力，必須努力突破目前「貿易協定匱乏」的狀況。當然，政府是有在努力，扁政府和5個中美洲邦交國簽署了FTA以外，馬政府也和紐西蘭及新加坡簽署，但兩岸的ECFA除「架構協議」生效以外，「服貿協議」卻被「太陽花學運」阻擋，「貨貿協議」無法啟動，ECFA懸在空中、不知如何後續。

但「貿易協定匱乏」的後果相當嚴重，20年來台灣出口的成長率，已淪為亞洲17個競爭經濟體的倒數第3名。原因無他，「貿易協定匱乏」帶來不公平競爭，企業或萎縮或出走，出口成長遠落於他國之後。因此，蔡政府去年9月申請加入11個成員的CPTPP(跨太平洋夥伴全面進展協定)，絕對是正確的選擇，雖然也有相當的困難度。

只是，另一個同在亞太地區、包括15個成員，但蔡政府避而不談的RCEP(區域全面經濟夥伴協定)，才是台灣最需要加入的，因台灣6成出口是到它的成員國去，而到CPTPP的只有2成。難道蔡政府不知？當然不是。主要是中國已是RCEP成員，而大陸習慣在國際舞台排斥台灣，蔡政府認為申請RCEP會再次被北京杯葛。

然而，情況並非如此悲觀。其一，這是一個經濟整合協定，不涉及政治，以台灣以世貿組織(WTO)身分簽署貿易協定，是身為WTO成員的台灣擁有的權利，過去以此身分和非邦交國紐西蘭、新加坡簽署，也未遭到北京反對。其二，中國大陸在這次俄烏戰爭中，因未能和美歐立場一致而讓國際形象惡化，接受台灣申請RCEP，可以扭轉其國際形象。其三，藉RCEP讓兩岸經貿關係提升，彼此經濟更相互依賴，符合其經濟和政治利益。其四，兩岸ECFA目前懸在空中，接受台灣申請加入RCEP，則兩岸必須全面諮商貿易自由化，自然解決了ECFA延宕對兩岸的尷尬。

而對台灣而言，加入RCEP有如打了「貿易疫苗」，可以放心大膽地接受美國「印太經濟架構」，彼此取得平衡，何樂而不為？（作者為華梵大學兼任特聘教授）